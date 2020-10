Vă aşteptăm la Teatru, Când coboară luna plină peste second hand! 10.10.2020

10.10.2020 Vă aşteptăm la Teatru, Când coboară luna plină peste second hand! A doua premieră a Teatrului nostru, din actuala Stagiune, este o comedie scrisă și regizată de Radu Afrim, Când coboară luna plină peste second hand, care va avea



Vă aşteptăm la Teatru, Când coboară luna plină peste second hand!

A doua premieră a Teatrului nostru, din actuala Stagiune, este o comedie scrisă și regizată de Radu Afrim, Când coboară luna plină peste second hand, care va avea primele...

Vă aşteptăm la Teatru, Când coboară luna plină peste second hand!

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Un nou protest al locuitorilor din Prelungirea Ghencea şi localităţile învecinate - Domneşti şi Bragadiru - va avea loc sâmbătă, aceştia fiind nemulţumiţi de ritmul "foarte lent" al lucrărilor

România are în acest an de două ori mai puţine persoane cu avuţie sub 10.000 de dolari, faţă de 2018, însă şi numărul bogaţilor cu avuţii de peste un milion de dolari s-a dublat, arată un raport al băncii elveţiene Credit

Două grupuri de elevi din Galaţi şi-au pus imaginaţia şi cunoştinţele la un loc pentru a da naştere unor lucrări de artă spectaculoase, în singurul proiect interdisciplinar din România care reuneşte ateliere de pictură, de lucru manual şi

Unsprezece migranţi au fost descoperiţi sâmbătă dimineaţa în remorca unui camion în estul Belgiei, la Saint-Trond, iar alţi nouă au fost găsiţi la Bruges, în nord-vestul ţării, transmite AFP,

Silviu Lung Jr. (30 de ani), portarul lui Kayserispor, a dat pe lângă minge la o pasă primită de la un coechipieri, la cel de-al patrulea meci încasat în meciul cu Malatyaspor (0-4) din etapa a noua a primei ligi din Turcia. Tocmai apăruse

Simona Halep (28 de ani, 5 WTA) și canadianca Bianca Andreescu (19 ani, 4 WTA) se întâlnesc luni, după ora 14:00, în grupele Turneului Campioanelor, liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport

Pe 1 noiembrie, RADIO ROMÂNIA împlineşte 91 de ani de când intră în casele ascultătorilor din ţară şi din străinătate. Aniversarea difuzării (în 1928) a primei emisiuni a serviciului public de radio este marcată, ca în fiecare an, şi de

Echipaţi cu veste galbene şi căşti de protecţie, aproximativ 30 de vietnamezi muncesc pe un şantier de construcţii din sudul Bucureştiului, în condiţiile în care, din cauza deficitului de mână de lucru

Stocul de echipamente electrice şi electronice (EEE) din gospodăriile din România a ajuns, în 2019, la 91 kg/persoană în acest an, în creștere față de 71 kg/persoană, cât se înregistra în

Simona Halep (28 de ani, 5 WTA) s-a pregătit astăzi la Shenzen doar alături de antrenorul Darren Cahill (54 de ani), cu care a reluat colaborarea de curând. Halep va juca cu Elina Svitolina (25 de ani, 8 WTA) în următoarea partidă de la WTA Finals

Traducătoarea Maşa Dinescu, soţia poetului Mircea Dinescu şi secretar literar al Teatrului Naţional Bucureşti (TNB), a murit în noaptea de luni spre marți, la 58 de ani, potrivit unui anunţ al

Dezvoltatorul cu capital românesc One United Properties, controlat de Andrei Diaconescu şi Victor Căpitanu, anunţă obţinerea autorizaţiei de construire pentru proiectul mixt de birouri şi locuinţe – One Verdi Park, amplasat pe bulevardul Barbu

Cat S52 este suficient de mic pentru a fi purtat în buzunar, dar în acelaşi timp suficient de dur pentru a rezista tuturor

Tenismanul elveţian Roger Federer (38 ani), numărul trei mondial, nu va participa la ATP Cup, noua competiţie pe echipe organizată în luna ianuarie, au anunţat organizatorii turneului. "Cu mare

O încetinire a economiei mondiale a afectat SUA, a declarat secretarul Trezoreriei americane Steven Mnuchin, adăugând că economia americană se bucură în continuare de o rată solidă a ocupării forţei de muncă şi de inflaţie scăzută,

Simona Halep (5 WTA, 28 de ani) a pierdut meciul cu Elina Svitolina (8 WTA, 25 de ani), scor 5-7, 3-6, în Grupa Mov de la Turneul Campioanelor. Românca e în continuare favorită la calificarea în semifinale. Halep o va înfrunta vineri, la o oră ce

Repunerea în circulaţie a autotrenului care s-a răsturnat în dimineaţa zilei de joi, 31 octombrie 2019, pe E 574, pe raza localităţii Găneasa, în judeţul Olt, a impus blocarea traficului pentru câteva zeci de

Dintre fotbaliștii convocați în actuala campanie de Contra pentru postul de fundaș dreapta, doar Vasile Mogoș joacă titular fără întrerupere, de mai bine de un sezon la Cremonese, restul având toți probleme mari în a prinde meciuri în

Despre obiectele protectoare se poate vorbi mult. O mărgică ţinută în buzunar, o cruciuliţă sfinţită, un sacou norocos etc. În vremurile mai vechi, europenii purtau în buzunare şi alte artefacte benefice. Avocaţii îşi făceau rost de-o

Funcţia de director al Serviciului Vamal din Republica Moldova rămâne vacantă în continuare. Niciunul dintre candidaţi nu a promovat concursul pentru această funcţie. Anunţul a fost făcut de către membrii Comisiei pentru selectarea