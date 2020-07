Uwe Seeler, legendarul atacant al lui Hamburger SV 02.07.2020

02.07.2020 Uwe Seeler, legendarul atacant al lui Hamburger SV Uwe Seeler este considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști germani ai tuturor timpurilor, a participat la patru ediții ale Cupei Mondiale, dar, în mod paradoxal, nu a cucerit niciun titlu cu naționala panzerelor! Și asta pentru că el a evoluat



Uwe Seeler, legendarul atacant al lui Hamburger SV

Uwe Seeler este considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști germani ai tuturor timpurilor, a participat la patru ediții ale Cupei Mondiale, dar, în mod paradoxal, nu a cucerit niciun titlu cu naționala panzerelor! Și asta pentru că el a evoluat tocmai la turneele finale dintre primele două triumfuri ale Germaniei de Vest la Campionatul […] The post Uwe Seeler, legendarul atacant al lui Hamburger SV appeared first on Cancan.ro.

Uwe Seeler, legendarul atacant al lui Hamburger SV

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Șase persoane au fost rănite, marți, în urma unui accident produs pe DN73A, în județul Brașov, în care au fost implicate o autoutilitară și un autoturism. În urma impactului, șoferul autoturismului a rămas

Premierul moldovean Maia Sandu va pune la dispoziţie un număr de telefon pentru cetăţenii care vor să denunţe crimele regimului Plahotniuc. Ea va înfiinţa totodată un birou de politici anticorupţie şi reformă a justiţiei format din experţi

Vlad Alexandrescu, fost ministru al Culturii în Cabinetul Cioloș, îl acuză pe ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, că a trimis o circulară instituțiilor publice în care se cere reducerea cheltuielilor pentru a se încadra în limitele

Alexandra și Aurel s-au reunit la Insula Iubirii, iar concurentul nu s-a putut abține să nu pice în ispită, așa cum se așteptau și ceilalți. Aurel și Alexandra, fosta lui iubită, au avut parte de momente fierbinți în cel de-al nouălea

S-au scurs momente de teroase într-o localitate din județul Suceava, unde un bărbat a fost lovit de fulger azi-noapte. Această zonă din Moldova, dar și altele s-au aflat sub avertizare Cod roşu de ploi abundente, grindină, frecvente descărcări

Fiecare persoană trece prin greutăţi într-o anumită perioadă. Pentru aceste native, vara va fi una de coşmar, deoarece ghinionul se va ține scai de ele. Vor suferi şi disperarea le va cuprinde, însă astrele le vor pregăti

Relaţiile SUA-Iran sunt tensionate din cauza sancţiunilor impuse de Administraţia Trump după retragerea din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Teheranul. Rusia acuză că planul Statelor Unite de suplimentare a efectivelor militare în

Un deţinut de la Penitenciarul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, a evadat, marţi, de la un punct de lucru din Băleni, iar poliţiştii îl caută în prezent, informează IPJ Dâmboviţa. "Astăzi, 18 iunie,

U-Banca Transilvania va fi coordonată de unul dintre cei mai importanţi antrenori din baschetul sârbesc, dar și din baschetul european. Duško Vujošević va fi antrenor coordonator al echipei de seniori U-Banca Transilvania şi a

Șeful Clinicii de Dermatologie din Târgu Mureș, profesor doctor Silviu Morariu, susține că în România cancerul de piele este subdiagnosticat și depistat cu precădere în formele avansate de boală, iar din acest motiv, începând de ieri, a

Catedrala Notre-Dame din Paris va găzdui sâmbătă prima liturghie de după incendiul care a devastat-o pe 15 aprilie, transmite France24.com. Data coincide cu aniversarea sfințirii altarului catedralei, celebrată în fiecare an pe 16 iunie. Mesa va

Tricolorii si iubitele lor sarbatoresc dupa Romania U21 4-1 Croatia

Deși România a propus Comisiei Europene ca ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut să ajungă la 27.9% până în 2030, aceasta recomandă acum majorarea țintei la 34% pentru

Site-ul american forbes.com a publicat recent lista celor mai bine plătiți sportivi din lume. Liderul ierarhiei a devenit argentinianul Lionel Messi, 31 de ani, care l-a detronat pe portughezul Cristiano Ronaldo, 34 de ani. Atacantul Barcelonei a

Expoziția itinerantă „NeoNlitic” poposește la Buzău Expoziţia NeoNlitic, organizată de atelierul Wood Be Nice, își continuă sezonul itinerant și va poposi până în 2 iulie la Buzău, la

Penitenciarul Rahova a luat o decizie în privința cererii fostului primar al Constanței, Radu Mazăre, de a se cununa cu iubita sa. Mihai Mazăre, fratele lui Radu Mazăre, a declarat, pentru mediafax.ro, că Penitenciarul Rahova a aprobat cererea lui

Evaluarea Nationala - Subiecte Matematica - Subiecte Matematică 2019 Evaluare Națională. Realitatea.net vă oferă toate informațiile de care aveți nevoie privind Evaluarea Națională! Citește mai

Poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, sprijiniţi de efective de la Postul de Poliţie Vulcana Pandele, au descins, miercuri, la domiciliul unui bărbat din localitate, bănuit de încălcarea prevederilor legale

ANM a anunțat că vremea extremă va mai fi prezentă în România, furtunile dominând în continuare majoritatea regiunilor, în timp ce temperaturile se mențin

Trei sferturi dintre români înţeleg prin agricultura bio/ecologică produsele sănătoase, fără aditivi sau chimicale. Citește mai