Utilizezi FACEBOOK? Sigur TE VA INTERESA să afli... 21.01.2018

21.01.2018 Utilizezi FACEBOOK? Sigur TE VA INTERESA să afli... Reţeaua de socializare Facebook a anunţat că va evalua şi va clasifica mediile de comunicare, în funcţie de încredere acordată de proprii săi



Utilizezi FACEBOOK? Sigur TE VA INTERESA să afli...

Reţeaua de socializare Facebook a anunţat că va evalua şi va clasifica mediile de comunicare, în funcţie de încredere acordată de proprii săi useri.

Utilizezi FACEBOOK? Sigur TE VA INTERESA să afli...

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

României îi lipsesc stimulenţii pentru a opta pentru soluţii regenerabile, inclusiv în ceea ce priveşte producţia şi comercializarea de combustibil, consideră Alain Brinon, Preşedintele Bordului European pentru Biodiesel (EBB), în contextul

O brăileancă a reclamat la Poliţie faptul că fiul său, Tudorache Cristian, a plecat spre şcoală, dar nu a mai ajuns. Minorul, în vârstă de 13 ani, este de găsit, fiind dat în urmărire naţională şi

Conform unui nou studiu, angajatorii au de cinci ori mai multe şanse să perceapă bărbaţii mult mai ambiţioşi decât femeile la locul de

Un şofer român în vârstă de 40 de ani, domiciliat la Freiburg, în sud-vestul Germaniei, a fost condamnat vineri la închisoare pe viaţă de un tribunal din Freiburg, fiind găsit

Omul de afaceri Nelu Iordache, administrator al SC Romstrade SRL, a fost condamnat vineri de Tribunalul Bucureşti la 6 ani şi 3 luni închisoare cu executare într-un dosar în care este acuzat de mai

Află ce ți-au hărăzit astrele pentru ziua de sambata, 23 decembrie 2017. Berbec In treburile dumneavoastra ar putea interveni o schimbare. Un proiect, o lucrare, un plan de care erati foarte sigur, v-ar

Un adevărat miracol a avut loc la Bârlad, spun medicii. Un bărbat care se înecase într-o piscină a revenit la viaţă după aproape jumătate de oră de la înec. La piscina

Jose Mourinho a pus ochii pe Christian Pulisic, mijlocașul Borussiei Dortmund, și ar vrea să-l aducă în ianuarie pe ”Old Trafford”. ”Diavolii roșii”, care l-au urmărit pe jucător îndeaproape în ultima

Un alt incident a fost semnalat la metrou, joi. Un tarat a lesinat in tren, in statia

Tradiţionalele concerte susţinute de Crăciun şi Anul Nou la Biserica Neagră vor fi întrerupte în acest an din cauza frigului din interiorul obiectivului turistic. Citește mai

Astrologia joaca un rol important in viata noastra, iar data nasterii poate spune multe despre o persoana. Specialistii in astrologie sustin ca fiecare zodie in parte are anumite numere care ii poarta noroc. Citește mai

Celebra publicaţie americană Rolling Stone, înființată în urmă cu 50 de ani, are un nou acționar majoritar, Penske Media care deţine 51% din totalul acțiunilor, la un preț care ar fi situat peste pragul de 100 de milioane de dolari, potrivit

Un renumit psiholog rux explică motivele pentru care oamenii ajung să fie stresaţi, nefericiţi de sărbători, de ce apar lipsa iubirii şi relaţiile toxice ale femeilor cu

Nouă români au fost răniţi în urma accidentului feroviar produs vineri seară în Spania, dar dintre aceştia unul singur a fost spitalizat, restul având leziuni minore, potrivit Ministerului Afacerilor Externe

Euro este sub presiune după votul pentru independenţă câştigat strâns de către separatişti, din cauza căruia este posibil să escaladeze tensiunile între Barcelona şi Madrid, scrie Financial

La români există expresia ”arată ca un pom de Crăciun” şi, de cele mai multe ori, nu are o conotaţie pozitivă! Se referă la o persoană sau la un obiect în culori ţipătoare, contrastante, care aduc cu podoabele din bradul de Crăciun! Aşa

Guvernul a aprobat o notă de fundamentare privind demararea procedurii de achiziţie a unui nou sediu pentru DIICOT, valoarea estimată fiind de 71,3 milioane lei, inclusiv TVA. Citește mai

X FACTOR 2017-FINALA. Show-ul de voci și talente ascunde și detalii la care publicul nu are acces. Citește mai

Investitorii în criptomonede speră că minunea se va întâmpla şi a doua oară, în contextul în care bitcoin a crescut fulminant în ultima perioadă, fapt ce încurajează migraţia către alte criptomonede, relatează The Wall Street

În satele din nordul Moldovei, acum mai bine de 100 de ani circulau anumite credinţe despre existenţa unei fiinţe cu puteri supranaturale denumite spiriduş sau