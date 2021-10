Utilizatorii Galaxy Z Fold 3 reclamă faptul că ecranul se sparge din senin. Răspunsul companiei 13.10.2021

13.10.2021 Utilizatorii Galaxy Z Fold 3 reclamă faptul că ecranul se sparge din senin. Răspunsul companiei Utilizatorii Samsung se plâng de ecranele pliabile, în ultimele zile existând mai multe reclamaţii referitoare la funcţionarea defectuoasă a acestora. Problemele Galaxy Z Flip 3 apar după cele reclamate



Utilizatorii Galaxy Z Fold 3 reclamă faptul că ecranul se sparge din senin. Răspunsul companiei

Utilizatorii Samsung se plâng de ecranele pliabile, în ultimele zile existând mai multe reclamaţii referitoare la funcţionarea defectuoasă a acestora. Problemele Galaxy Z Flip 3 apar după cele reclamate la...

Utilizatorii Galaxy Z Fold 3 reclamă faptul că ecranul se sparge din senin. Răspunsul companiei

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Ratele de dobândă la titlurile de stat cu scadenţă pe 10 ani s-au consolidat la nivelul de 3,21%, potrivit unei analize a Băncii

Horoscop 22 noiembrie 2020. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 22 noiembrie

9 dimineața, dimineață de toamnă în București. Mă duc pe jos până la o clinică privată să îmi fac testul, aflasem că interacționasem cu un pozitiv cu câteva zile înainte și m-am gândit că deși […] The post Cum am primit

Faza I a proiectului BRUA a fost finalizată, atât conducta, cât şi staţiile de comprimare, ceea ce va duce la diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze a României, a anunţat, luni, Dan Drăgan, secretar de stat în Ministerul

Celebrul actor Brad Pitt lucrează sub acoperire ca să îi ajute pe cei mai defavorizați oameni de pandemie. Starul a fost fotografiat într-un cartier sărac din Los Angeles în timp ce împărţea legume şi fructe alături de un grup de voluntari,

Un tânăr nemţean este acuzat de lovire sau alte violenţe, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi distrugere, fiind implicat şi în două accidente

O nouă infectare în echipa de prezentatori a Știrilor PRO TV. Andreea Marinescu, care prezintă jurnalul de dimineață alături de Mihai Dedu sau Cosmin Stan, a fost confirmată cu COVID-19, anunță site-ul Protv.ro. Infectarea vine la aproximativ o

Donald Trump a dat, luni seară, undă verde pentru deschiderea procesului de tranziţie spre o administraţie Joe Biden, un pas formal necesar, dar foarte întârziat, la mai bine de două săptămâni de la înfrângerea sa în alegerile prezidenţiale

Nume: TransParking - parcare pentru camioane Platformă soft: Google Android Preţ: gratis Dezvoltator: Trucker Apps Funcţionalitate: aplicaţia îi îndrumă pe utilizatori spre cel mai apropiat loc de parcare liber, uşurând astfel căutarea

Viteza de creştere a creditării pri­vate s-a menţinut modestă, în contextul crizei coronavirusului (COVID-19), în octombrie creditul privat total pentru populaţie şi companii înregistrând un avans de 0,6% faţă de septembrie 2020 şi de 4,1%

In contextul actual in care ne aflam, pe fondul pandemiei de coronavirus si a regulilor de mentinere a distantei sociale, colaborarile in online s-au dovedit a fi productive. Din ce in ce mai multe persoane lucreaza

Judeţul Iaşi se află printre cele mai puternice judeţe din România din punct de vedere financiar-bancar, cu un sold al creditelor populaţiei şi companiilor, în lei şi valută, în valoare de 10,6 mld. lei, la finalul primelor nouă luni din

Decizia de carantinare zonală a municipiului Baia Mare a fost prelungită cu încă 7 zile. Incidenţa cazurilor de coronavirus din localitate este de 5.49 la mia de

Vladimir Putin ar putea fi tatăl unei fete în vârstă de 17 ani crescută de în cea mai mare discreţie posibilă la Sankt Petersburg, relatează portalul de investigaţii Proekt, citat de The

Nigerianul Emmanuel Dennis (23 de ani), atacantul lui FC Bruges, s-a certat cu antrenorul pentru locul din autocar chiar înaintea meciului cu Dortmund, încălcând regulile de siguranță anticoronavirus. Înaintea meciului de la Dortmund,

În urmă cu un an, Elon Musk, șeful Tesla, a spus că mașinile autonome vor face ca valoarea companiei să depășească 500 de miliarde de dolari. Marți capitalizarea bursieră a Tesla a depășit 520 de miliarde de dolari, ca urmare a creșterii cu

Cu o lună înainte de Crăciun, brazii care vor fi împodobiţi de sărbători, la Buzău, au fost aduşi în centrul municipiului. Arborii au fost oferiţi autorităţilor locale de un bărbat din comuna

Italia face presiuni la nivel european pentru a asigura o închidere de comun acord a tuturor stațiunilor de schi în perioada Crăciunului, transmite Rainews, citată de G4Media.ro. „Am avut un schimb excelent de opinii cu Von der Leyen cu

Rezultatele Loto 6 din 49 din 26 noiembrie, atunci când au loc extragerile unei noi șanse pentru împătimiții jocului. Este report la Joker la categoria I, iar suma nu este deloc de neglijat, peste 2,89 […] The post Rezultate Loto 6 din 49.

Automobilele electrice sunt ținta tuturor producătorilor auto. Pentru a nu primi amenzi usturătoare și a putea vinde în continuare, fabricanții de mașini trebuie să reducă urgent amprenta de dioxid de carbon