UTA Arad - CS Mioveni, în etapa #8 din play-out. Echipe probabile + cele mai tari cote 07.05.2022

07.05.2022 UTA Arad - CS Mioveni, în etapa #8 din play-out. Echipe probabile + cele mai tari cote UTA Arad joacă acasă cu CS Mioveni, de la ora 15:00, în etapa #8 din play-out. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. Programul complet din play-out AICI! UTA Arad - CS Mioveni, live de la ora



UTA Arad - CS Mioveni, în etapa #8 din play-out. Echipe probabile + cele mai tari cote

UTA Arad joacă acasă cu CS Mioveni, de la ora 15:00, în etapa #8 din play-out. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. Programul complet din play-out AICI! UTA Arad - CS Mioveni, live de la ora 15:00 Click AICI pentru statistici! UTA Arad - Academica Clinceni, echipe probabile: UTA ARAD: 33. Balauru l 15. Vukcevic, 21. Erico, 2. C. Dima, 55. Șliakov l 5. Vorobjovas, 19. Batha, 20. Ubbink l 26. Cardoso, 10. Miculescu, 17. ...

UTA Arad - CS Mioveni, în etapa #8 din play-out. Echipe probabile + cele mai tari cote

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Peste 25.00 de persoane au fost vaccinate și în ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19. 25.728 de persoane

Parlamentul European a adoptat joi un raport prin care le cere celor 27 de state membre ale Uniunii să garanteze accesul femeilor la avort şi să le asigure accesul la o contracepţie de calitate şi la preţuri accesibile. O serie de prevederi din

Un inginer a semnalat ”pagube structurale majore” la placa de sub terasa piscinei, dar şi fisuri şi surpări în parcarea imobilului rezidenţial care s-a suprat joi în Florida, dezvăluie în ediţia de sâmbătă cotidianul The New York Times,

Patru femei au murit în urma surppării unui imobil rezidenţial vechi, în cartierul al-Attarine, situat în centrul oraşului Alexandria, în nordul Egiptului, anunţă sâmbătă un reprezentant al forţelor de securitate egiptene, relatează

Un bărbat a fost transportat în stare gravă vineri dimineața la spital după ce a fost lovit de o autoutilitară pe DN2, în localitatea Lilieci, județul Ialomița, relatează

Caz șocant la Iași! Un bărbat de aproximativ 50 de ani a murit după ce a fost găsit în stradă cu hipertermie, având temperatura peste 42 de grade. Toate eforturile medicilor de a-l resuscita au fost în zadar. Medicii spun că este posibil ca

Fostul lider mondial al tenisului feminin, Serena Williams, a anunţat duminică, 27 iunie, cu o zi înaintea debutului turneului de Grand Slam de la Wimbledon, că nu va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate în perioada 23 iulie

Iranul deţine drone cu o rază de acţiune de 7.000 de kilometri, a anunţat comandantul şef al Gardienilor Revoluţiei, citat de presa de stat de

Ambasadorii Indoneziei, Vietnamului, Pakistanului, Bangladeshului şi Turkmenistanului au fost oaspeţii Castelului Corvinilor din Hunedoara, sâmbătă, la finalul unei vizite de trei zile pe care aceştia

Eliza Samara, 32 de ani, a câștigat la Varșovia a nouăsprezecea medalie europeană a carierei, ea clasându-se pe poziția a treia la Campionatele Europene. Cu mai puțin de o lună până la startul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, 23 iulie-8 august,

Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei şi preşedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi au participat duminică la un summit tripartit la Bagdad, în cadrul unei rare vizite în Irak - prima a unui şef de stat egiptean în ultimii 30 de ani, relatează

Evergent Investments (simbol bursier EVER), cea mai mare societate de investiţii financiare din România, cu o capitalizare de 1,35 mld. dolari, a anunţat că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a autorizat societatea ca Fond de Investiţii

Pe faleza Soarelui din Costineşti a fost scandal noaptea trecută. Mai multe persoane s-au certat şi s-au luat la

Un elev din Arad a fost eliminat de la Bacalaureat pentru că ieşea des la toaletă. Un aalt motiv care le-a trezit suspiciuni supraveghetorilor a fost faptul că i-a căzut telefonul în timpul examenului. Adolescentul […] The post Motivul pentru

Potrivit oficialilor de la medicina legală din Costa Rica, contactați de Libertatea, el a fost luat de curentul marin în apele Oceanului Pacific din vecinătatea provinciei Puntarenas. Românul era unul dintre veteranii industriei crypto și susținea

Recolta totală de cereale din 2021 este estimată între 25 şi 30 de milioane de tone, în creştere cu 31-57% faţă de anul

EURO 2020 nu are parte de cele mai frumoase evenimente, iar asta o spun participanţii la

Consilierii generali ai Capitalei se vor întruni în şedinţă marţi, de la ora 11,00, pe ordinea de zi figurând 53 de proiecte, printre care: dizolvarea a patru companii municipale, creşterea sumei

Caz tragic în Cernavodă, unde polițiștii au găsit o fetiță de numai doi ani moartă în casă. Alarma a fost dată de o femeie care a anunțat că nepoata sa ar lipsi de la domiciliu. […] The post Caz tragic! O fetiţă de doi a fost

O adolescentă a fost atacată de un urs, în parcul central din Sinaia. Un agent de pază a auzit ţipetele fetei şi a