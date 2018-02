Usain Bolt a semnat! La ce echipă va juca fotbal campionul jamaican! 26.02.2018

Usain Bolt chiar se ține de cuvânt. Retras din atletism la 31 de ani, multiplul campion olimpic și mondial la 100m, 200m și ștafetă 4x100m se apucă serios de fotbal. După ce a dat probe la Man. United și Dortmund anul trecut, în luna ianuarie la Mamelodi Sundowns, jamaicanul aruncă bomba: "Am semnat cu o echipă de fotbal. Marți, la ora 8, veți afla numele". Misterul urmează a fi dezlegat, dar probabil va juca în Africa de Sud. ...

