US OPEN // EXTRATERESTRĂ! Serena Williams e din nou în finală la US Open » Cifre incredibile 06.09.2019

06.09.2019 US OPEN // EXTRATERESTRĂ! Serena Williams e din nou în finală la US Open » Cifre incredibile Serena Williams (8 WTA, 37 de ani) s-a calificat în finala de la US Open, după ce a învins-o pe Elina Svitolina (5 WTA, 24 de ani) și va juca împotriva Biancăi Andreescu (15 WTA, 19 ani). Finala dintre Bianca Andreescu și Serena Williams se va



Serena Williams (8 WTA, 37 de ani) s-a calificat în finala de la US Open, după ce a învins-o pe Elina Svitolina (5 WTA, 24 de ani) și va juca împotriva Biancăi Andreescu (15 WTA, 19 ani). Finala dintre Bianca Andreescu și Serena Williams se va disputa sâmbătă, 7 septembrie, de la ora 23:00, în direct la Eurosport 1. Americanca a obținut categoric victoria, scor 6-3, 6-1, după o oră și 11 minute de joc și, ajunsă la 37 de ani, bate în continuare record după record. ...

