US Open 2018. Alexandra Dulgheru este în ultimul tur al calificărilor / VIDEO 24.08.2018

24.08.2018 US Open 2018. Alexandra Dulgheru este în ultimul tur al calificărilor / VIDEO US Open 2018. Simona Halep, spre al doilea titlu de Mare Șlem al carierei. Patru românce în calificări. US Open – calificări (turul doi) Paula Badosa – Alexandra Dulgheru (30) 2-6, 3-6 Pentru un loc pe tabloul principal, Dulgheru,



US Open 2018. Simona Halep, spre al doilea titlu de Mare Șlem al carierei. Patru românce în calificări. US Open – calificări (turul doi) Paula Badosa – Alexandra Dulgheru (30) 2-6, 3-6 Pentru un loc pe tabloul principal, Dulgheru, favorită 30, se va duela cu tunisianca Ons Jabeur, favorită 9. În turul doi, Jabeur a […]

