US Open 2018. Alexandra Dulgheru, eliminată în ultimul tur al calificărilor / LIVE & VIDEO 24.08.2018

24.08.2018 US Open 2018. Alexandra Dulgheru, eliminată în ultimul tur al calificărilor / LIVE & VIDEO US Open 2018. Programul româncelor pe tabloul principal. Cu cine joacă Marius Copil. Alexandra Dulgheru joacă azi, în ultimul tur al calificărilor. US Open – calificări (ultimul tur) Ons Jabeur (9) – Alexandra Dulgheru (30) 6-3, 7-6



US Open 2018. Alexandra Dulgheru, eliminată în ultimul tur al calificărilor / LIVE & VIDEO

US Open 2018. Programul româncelor pe tabloul principal. Cu cine joacă Marius Copil. Alexandra Dulgheru joacă azi, în ultimul tur al calificărilor. US Open – calificări (ultimul tur) Ons Jabeur (9) – Alexandra Dulgheru (30) 6-3, 7-6 (4) Niciuna dintre cele patru jucătoare din România înscrise în calificări n-a pătruns pe tabloul principal la US Open: Cristian, […] Post-ul US Open 2018. Alexandra Dulgheru, eliminată în ultimul tur al calificărilor / LIVE & VIDEO apare prima dată în Libertatea.ro.

US Open 2018. Alexandra Dulgheru, eliminată în ultimul tur al calificărilor / LIVE & VIDEO

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Autorităţile turce au încarcerat un cetăţean german pe care l-au acuzat că face 'propagandă teroristă' pe reţelele de socializare online, transmite AFP, care citează agenţia de presă

Persoanele cu grupa de sânge A ar avea un risc mai ridicat de a fi muşcate de o căpuşă, printre aceste arahnide putându-se număra şi cele care pot provoca boala Lyme, cu potenţial fatal, conform unui studiu efectuat

Un nou tratament anti-HIV produs de compania farmaceutică GlaxoSmithKline (GSK) s-a dovedit a fi la fel de eficient ca terapia tradiţională, care implică un cocteil din trei medicamente, chiar şi în cazul unor persoane care prezintă

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a avut o reacție fără precedent la adresa premierului Viorica Dăncilă. Din cauza carențelor evidente de comunicare și diplomatice, liderul liberal i-a cerut liderului PSD, Liviu Dragnea, “să o ţină acasă pe

Meteorologii au prelungit atenţionarea de ploi torenţiale până sâmbătă, anunţă Administraţia Naţională de Meteorologie. Peste 20 de judeţe sunt sub atenţionare de ploi abundente până duminică la

Magistraţii Tribunalului Vaslui au judecat joi, 26 iulie, contestaţia formulată împotriva arestării de tânărul de 30 de ani, din Vaslui, acuzat că a violat o elevă după ce a luat cu forţa o elevă de pe

Luna august va fi plină de festivaluri în întreg judeţul Sibiu – de la evenimente gastronomice, la cele de dans şi muzică, precum şi artă oricine care va ajunge în regiune în ultima lună de vară are ocazia să aleagă unde să-şi petreacă

Patru minori, cu vârste cuprinse între 10 şi 15 ani, au ajuns la spital după ce maşina condusă de unul dintre ei a intrat într-un stâlp de electricitate. Unul dintre paageri este în stare gravă, potrivit

În luna mai a acestui an, în centrul Piteştiului, a început construirea unui bloc cu 10 etaje – apartamente şi spaţii comerciale. Cei care locuiesc în zonă, majoritatea pensionari, s-au trezit pur şi simplu cu şantierul sub nas şi spun că

Avioane de vânătoare britanice Typhoon aflate la baza aeriană Mihail Kogălniceanu din apropiere de Constanţa au decolat pentru a intercepta ceea ce părea a fi un bombardier care se apropia de spaţiul aerian

La nivel european, se estimează că 13,2 de persoane trăiesc cu virurul hepatitic B, iar 15 milioane cu virusul C, potrivit statisticilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Anual, hepatitele B şi C generează peste 120.000 de decese, doar

Primăria Capitalei urmează să acorde în perioada 2018 - 2019 un număr de 5.000 de eco-vouchere în valoare de câte 9.000 de lei pentru achiziţionarea de autovehicule cu nivel redus de emisii, obiecte

Ambasada Statului Israel a transmis joi, printr-un comunicat de presă, că îşi exprimă "consternarea" şi "dezamăgirea" faţă de afirmaţiile ministrului Agriculturii, Petre Daea, "care a comparat

Un reporter CNN a fost exclus de la o conferinţă de presă de la Casa Albă, după ce l-a întrebat pe Donald Trump despre refuzul lui Vladimir Putin de a veni la Washington şi despre înregistrările

Administraţia Naţională de Meteorologie a prelungit avertizarea Cod galben de instabilitate atmosferică până sâmbătă, la ora 21:00, fiind vizate 31 de judeţe. Potrivit meteorologilor, de joi, ora

Un consilier apropiat Papei Francisc a condamnat propunerea partidului de extremă dreapta, Liga Nordului, din Italia, de a introduce obligativitatea prezenţei crucifixului în toate spaţiile publice, inclusiv

Ministrul Apărării din Grecia, Panos Kammenos, a declarat pentru BBC că locuinţele construite ilegal au contribuit la bilanţul unuia dintre cele mai mari incendii de vegetaţie care au

Orange România a realizat în al doilea trimestru al anului, încheiat pe 30 iunie, o cifră de afaceri de 275 milioane de euro, în creştere cu 3,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, avans susţinut în principal de evoluţia pozitivă

FCSB va începe sezonul european în Slovenia, la Rudar Velenje, la ora 18:30. Conform infograficului realizat de operatorul digital de pariuri și cazinou Betano, roș-albaștrii au pierdut o singură dată în prima partidă a anului din

Martial a plecat din cantonamentul lui Man. United din Statele Unite ca să ajungă la nașterea fiului la Paris. Nici nu l-a anunțat pe manager și nu vrea să se mai întoarcă. De când a venit Mourinho la Manchester, în 2016, Anthony