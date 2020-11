Urmează conferinţa ZF Transport&Logistică 2020, 11 noeimbrie. Global Vision are în dezvoltare 100.000 mp de platforme industriale 10.11.2020

Global Vision are în dezvoltare 100.000 mp şi va continua să investească în Constanţa, Bucureşti, Timişoara, Arad, Oradea

Belgia a lansat un atac cibernetic la scară globală împotriva propagandei online a militanţilor grupului Statul Islamic (SI), a anunţat luni parchetul federal belgian, relatează Agerpres. Atacul face parte din ancheta pe care autoritățile o

Trimisul special al AGERPRES George Coman transmite: Enel planifică să dezvolte în următorii trei ani noi capacităţi de generare a energiei electrice din surse regenerabile cu capacitate totală de 14.000

O alertă de securitate a fost declanşată temporar, marţi, la sediul Preşedinţiei SUA din cauza unui avion care a pătruns neautorizat în spaţiul aerian din Washington D.C., informează NBC News. „La Casa Albă a fost instituită starea de

Pele nu a fost doar cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor. Pe 19 iunie 1963, s-a bătut cu adversarii într-un amical Inter - Santos 2-0. Recent, s-au împlinit 50 de ani de la golul 1.000 al lui Pelé. Acel penalty transformat pe "Maracanã", la

Campionul mondial David Villa (37 de ani) se va retrage la sârșitul acestui an, iar EA le-a pregătit jucătorilor o surpriză. Sunt foarte mulți atacanți de valoare în FIFA Ultimate Team, dar acest card special, Sfârșitul unei Ere, cum a fost

Paul Surugiu-Fuego, artistul care nu obosește niciodată, a primit aseară un premiu special, pentru promovarea valorilor românești, dar și pentru emisiunea sa de la TVR 2, la Gala „RADAR DE MEDIA”, ajunsă la cea de a zecea ediție! Premiul vine

Evenimentele oficiale, organizate de Prefectura şi Garnizoana Galaţi, vor fi completate cu o serie de spectacole de teatru şi concerte folclorice puse la dispoziţia gălăţenilor de Primăria municipiului şi de instituţiile culturale

E greu de spus astăzi ce se va întâmpla cu PSD în viitorul apropiat, iar despre viitorul ceva mai îndepărtat nu s-ar putea avânta nimeni să facă predicții serioase. Așadar, să rămânem în zona predicțiilor neserioase și a exercițiilor de

Anuntul a fost facut in cadrul unui evenimentul organizat in magazinul Under Armour din Mega Mall Andrei Stoica, unul dintre cei mai puternici luptatori din Romania, a participat la un eveniment organizat in magazinul Under Armour din Mega Mall

O asistentă socială a Primăriei Borșa, județul Cluj, a fost atacată cu un cutter, miercuri, în sediul instituției, de un bărbat cu probleme psihice, care i-a tăiat hainele în zona umărului stâng și a rănit-o la mână și pe piept. Acesta

Banca Internaţională de Investiţii (IIB) şi-a crescut portofoliul de credite cu 11% sau 98 milioane de euro în cele şase luni de la mutarea sediului său în Budapesta, a anunţat preşedintele acesteia, Nikolai Kosov, potrivit

Meteorologii au emis, joi, o nouă avertizare nowcasting Cod galben de ceaţă şi burniţă, valabilă în opt judeţe din zona Moldovei. Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), până la ora

Dinamo e mulțumită de Dusan Uhrin și are de gând să îi prelungească pentru încă un an înțelegerea scadentă în vară, fără clauză de reziliere. „Câinii” au călcat strâmb etapa trecută și au făcut doar egal cu Clinceni, 2-2. Chiar

Pare straniu să spui asta după ce știi rezultatul de pe ”Camp Nou”, dar pericolul Europa League a existat în mod cert pentru Barcelona. Iar acest sentiment a fost și mai pregnant după ce Dortmund a avut prima ocazie de gol când abia trecuseră

Disputele între liderii liberali încep să prindă contur la doar o lună de la preluarea guvernării, iar deciziile conducerii PNL încep să fie contestate în interiorul formaţiunii, în condiţiile în care politicieni ca Dan Motreanu şi Rareş

O maşină a căzut joi în Dunăre, în urma unui accident rutier produs în zona localităţii Liubcova din judeţul Caraş-Severin. Un echipaj al Poliţiei de Frontieră a reuşit să ancoreze autoturismul până la sosirea pompierilor militari, care

Deficitul bugetar poate fi ţinut anul viitor în jurul nivelului prevăzut de normele europene numai prin amânarea creşterii pensiilor cu 40%, măsură programată la 1 septembrie 2020, spune economistul-şef

Statul român îi va confisca 195.000 de euro lui Marian Iancu, fostul conducător al lui Poli Timișoara. Această sumă a fost găsită într-unul dintre conturile lui Iancu din Monaco și va fi folosită pentru a recupera o parte din prejudiciul creat

Uniunea Salvaţi România (USR) consideră că prevenţia trebuie să devină o componentă strategică a sistemului public de sănătate, astfel încât România să nu mai fie pe primul loc în Uniunea Europeană

Magazinul online Complice.ro, care oferă o serie de cadouri inedite bazate în principal pe experienţe, a înregistrat în primele nouă luni ale acestui an o cifră de afaceri de peste 70.000 euro, în creştere cu aproape 150% faţă de aceeaşi