Ups! Vedetele, cu sânii la vedere! 19.06.2021

Cu busturi mai mici sau mai mari, reprezentantele sexului frumos le-au oferit celor din jur imagini pe care, cu siguranță, nu le vor uita prea curând. CANCAN.RO a făcut retrospectiva ultimelor veri și vă prezintă

Raisandra a luat lecții de canto de la Romeo Johnson, fostul profesor al lui Michael Jackson, pe care l-a impresionat foarte mult cu talentul și vocea sa. Artista de 12 ani se află în această perioadă în focul pregătirilor pentru World

Sălbaticele este cartea de debut a scriitoarei Rory Power și a fost publicată în Statele Unite în vara anului trecut. A fost desemnată cea mai bună carte a anului 2019 de către New York Public

Fanii fotbalului argentinian se vor bucura să audă că Superclasico, derby-ul dintre Boca Juniors și River Plate, se va disputa în FIFA 21 pe celebrul La Bombonera, stadionul celor de la Boca Juniors. Maradona a jucat acolo. La Bombonera în

Fundașul Paul Pârvulescu (31 ani) a susţinut în direct la emisiunea GSP Live, transmisă pe GSP.RO, că a făcut terapie cu injecții în venă la o echipă din România, o procedură care înseamnă doping, iar suspendarea a intrat în vigoare de pe

Într-un interviu acordat televiziunii americane CBS, preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că poliția americană a omorât mai multe persoane albe decât de culoare, conform news.ro. Întrebat care sunt motivele pentru care persoanele de culoare

Cu un design sofisticat şi elegant, ceasurile cu brǎţarǎ metalicӑ din oţel inoxidabil sunt foarte populare în rândul iubitorilor de orologie. În afara de aspectul rafinat, ceasul cu bratara metalicǎ este şi foarte rezistent, dar cu menţiunea

Leicester - Sheffield, partidă din cadrul etapei cu numărul 36 din Premier League, se joacă azi, de la ora 20:00. În tur, ”vulpile” s-au impus cu scorul de 2-1 în deplasare, însă întâlnirea de azi s-ar putea să fie mai

Ministerul rus al Apărării a declarat, miercuri, că a dezvoltat un vaccin ”sigur” împotriva coronavirusului, în urma studiilor clinice efectuate pe un grup de voluntari, relatează The Moscow Times. Comunicatul ministerului precizează

Simona Halep are programată revenirea oficială odată cu reluarea turneelor WTA, la startul lunii august, la Palermo, într-un loc pe care l-a vizitat acum un deceniu, când cariera ei abia începea. Iulie 2010. Aflată pe locul 96 mondial, Simona

Trei subofiţeri din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Podul Înalt” Vaslui au fost diagnosticaţi cu COVID-19, ei fiind asimptomatici. La nivelul instituţiei a fost demarată o anchetă epidemiologică, transmite

Un bărbat de 56 de ani confirmat cu COVID-19, care a refuzat internarea, a murit. Acesta suferea de mai multe boli, a anunțat DSP Olt. Bărbatul de 56 de ani a fost confirmat luni cu COVID-19 și a refuzat

Comerţul modern este o industrie de peste 3.000 de magazine de tip supermarket, hipermarket, cash&carry, discount sau proximitate

Monica Pop, managerul Spitalului de Urgenţe Oftalmologice din Capitală, este de părere că persoanele bolnave de COVID care refuză externarea nu trebuie desconsiderate. După ce s-au suspendat temporar izolarea și carantinarea în Capitală,

Deşi Vulpiţa a revenit la Blăgeşti, iar telenovelei soţilor Stegaru i s-a anunţat sfârşitul, lucrurile par a nu sta deloc aşa. Rămas singur la Bucureşti, Viorel îşi imploră soţia, la Acces Direct, să se întoarcă la el, lucru care

Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, înainte de reuniunea extraordinară a Consiliului European care se desfășoară la Bruxelles, că România are șanse mari să obțină o finanțare

Dezvoltatorul imobiliar belgian Liebrecht & wooD, care deţine proiectul West Park Militari din Bucu­reşti, continuă lucrările la cel de-al doilea centru Fashion House, în estul Capitalei, în comuna Fundeni, care va fi inau­gurat în aprilie 2021,

Plasată sub protecţia Legii falimentului, compania canadiană Cirque du Soleil a anunţat, joi seara, că a acceptat o ofertă de preluare venită din partea creditorilor săi, ofertă care va servi ca punct de plecare pentru vânzarea sa la licitaţie

Cu numai un punct în ultimele trei etape, Juventus i-a dat ultimatum lui Maurizio Sarri (61 de ani). Antrenorul campioanei Italiei riscă să fie dat afară dacă va pierde și luni contra lui Lazio, pe Allianz Stadium.

Cercetătorii au făcut alte descoperiri despre COVID-19. A apărut un nou simptom al coronavirusului, despre care nu s-a știut până în momentul de față. Pe 15 iulie, medicii din Spania au publicat un studiu care arată că erupțiile cutanate

Comisia Europeană intenţionează să atace în justiţie statele membre ale UE cu cote mici de impozit pe frontul regimurilor fiscale favorabile companiilor care distorsionează piaţa