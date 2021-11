UPDATE Klaus Iohannis: Cred că e bine că am ajuns în faza aceasta, în care se conturează formarea unui nou Guvern 22.11.2021

Au început consultările la Palatul Cotroceni. ”Cred că e bine că am ajuns în faza aceasta, în care se conturează formarea unui nou Guvern” a spus președintele Klaus Iohannis. UPDATE1...

Meteorologii au emis noi informări şi avertizări de vreme rea pentru mai multe zone din ţară. Sunt aşteptate ninsori şi ploi în cea mai mare parte din

Temperatura record de -38,5 grade Celsius a fost înregistrată, joi, la stația meteo Vega de Liordes, situată la o altitudine de 1.874 de metri altitudine, în provincia nord-vestică Leon, anunță Euronews. Dacă va fi confirmată de agenția

Costel Alexe a fost, joi, la DNA, pentru a fi audiat. Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere corupției a dispus efectuarea urmăririi penale față de suspectul Costel Alexe. El va fi cercetat în stare de libertate și nu are

Borussia Monchengladbach a obținut 3 puncte importante în etapa 15 din Bundesliga, după 3-2 cu Bayern Munchen, campioana en-titre. Meciul a început excelent pentru campioana Europei. Bayern avea un avantaj de două goluri în minutul 26, după

Organizatorii de la Australian Open fac eforturi uriașe pentru jucători, care sunt nevoiți să stea 14 zile în carantină înainte de startul turneului de la Melbourne. Australian Open va începe pe 8 februarie, la Melbourne, acolo unde se joacă de

Maria Sara Popa continuă să impresioneze în competițiile de tenis internaționale. Bucureșteanca de doar 15 ani a reușit săptămâna aceasta rezultatul carierei. S-a calificat pe tabloul principal al turneului ITF W15 din Antalya (Turcia,

Vremea în data de 8 ianuarie este una capricioasă, cu multe ploi dar și

Un pieton a fost accidentat de o autospecială SMURD aflată în misiune, în această după-amiază, în municipiul Braşov. Victima are 60 de ani şi se afla pe trecerea de pietoni când a fost

Sortimentul mare de huse telefon, prezentate în magazinul online etuo.ro, cu siguranță va ajuta fiecare cumpărător să aleagă ceva unic pentru dispozitivul său. La selectarea protecției pentru

Un nou cutremur a avut loc în Vrancea, noaptea

Romaqua Group, cel mai mare îmbuteliator de apă minerală naturală cu branduri precum Borsec, Aquatique şi Stânceni, controlat de antreprenorii Octavian Creţu şi Nicolae Palfi, se află pe prima poziţie în topul firmelor cu acţionariat

Barcelona a câștigat pe terenul celor de la Granada, 4-0, în etapa a 18-a din La Liga. Formația catalană a legat trei succese „afară” în 2021, cu Messi reușind un assist și patru goluri, din două „duble” la rând. Acesta a ajuns la

Fabrizio Soccorsi, medicul Papei Francisc, a murit în spital, după ce s-a infectat cu noul coronavirus. El fusese internat însă pentru altă boală, iar COVID-19 i s-a depistat ulterior. Fabrizio Soccorsi, medicul Papei Francisc, avea […] The

În ziua de 24 martie 2020, furios că nu are cu ce să-şi cumpere aurolac, un tânăr de 22 de ani din comuna Iveşti, județul Galați, a intrat ca să caute bani în curtea unei femei din sat. Ştia despre ea doar că „vinde la piaţă

Mambu, un start-up cu sediul în Berlin, care se descrie drept o platformă bancară oferită ca un serviciu (de tip software as a service) – şi care oferă băncilor şi altor jucători tehnologie pentru a furniza credite, depozite şi alte produse

Viitorul - Hermannstadt se joacă azi, de la 19:00, în primul joc oficial din 2021 în Liga I. Confruntarea de la Ovidiu reprezintă o restanță din etapa a 12-a și pare șansa perfectă pentru ca Rednic să obțină primul succes pe banca

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, și ministrul Sănătății, Yuli Edelstein, au primit a doua doză de vaccin anti COVID-19 de la Pfizer/BioNTech. Sunt primele două persoane din această țară care au

Reţeaua de cafenele 5 to Go a încheiat 2020 cu peste 220 de unităţi pe plan local, iar planurile de extindere vor continua şi în următorii ani, potrivit lui Radu Savopol, co­fondator 5 to

Piaţa de fuziuni şi achiziţii din România a numărat 91 tranzacţii în 2020, comparativ cu 110 în 2019, şi a fost estimată la 3,7-4,3 miliarde de euro luând în calcul suma totală a tranzacţiilor cu preţ declarat şi nedeclarat oficial,

Patronatele din HoReCa nu îşi vor obliga angajaţii să se vaccineze, însă le vor explica faptul că vaccinarea grăbeşte revenirea la viaţa normală, a declarat, luni, preşedintele Organizaţiei Patronale a Hotelurilor şi Restaurantelor din