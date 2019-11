UPDATE. Incendiul din Centrul Vechi al Capitalei a fost stins 26.11.2019

26.11.2019 UPDATE. Incendiul din Centrul Vechi al Capitalei a fost stins UPDATE ORA 14.23 Incendiul care a izbucnit luni la o clădire din Strada Franceză a fost stins, au anunţat reprezentanţii ISUBIF, scrie Agerpres. Pompierii au acţionat cu patru autospeciale de stingere,



UPDATE. Incendiul din Centrul Vechi al Capitalei a fost stins

UPDATE ORA 14.23 Incendiul care a izbucnit luni la o clădire din Strada Franceză a fost stins, au anunţat reprezentanţii ISUBIF, scrie Agerpres. Pompierii au acţionat cu patru autospeciale de stingere, a...

UPDATE. Incendiul din Centrul Vechi al Capitalei a fost stins

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Adopată de mică de un cuplu de afro-americani, Venda Byrd, o femeie din Statele Unite a trăit toată viața cu convingerea că este negresă. Abia la bătrânețe a descoperit că, de fapt, părinții ei biologici sunt

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că partidul său nu se opune referendumului pe Justiţie, dar subliniază că organizarea sa va avea „un impact negativ” asupra alegerilor

Compania care asigură mentenanţa reţelei Transelectrica, operatorul sistemului energetic naţional, va fi restructurată, iar acţionarii au aprobat majorarea capitalului social, pentru ca societatea să treacă peste dificultăţile din ultimii

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat joi că proiectul ordonanţei de urgenţă de modificare a OUG 114, care ar urma să fie discutat vineri în şedinţa de Guvern, aduce modificări în ceea ce priveşte sistemul bancar, fondurile de pensii,

Accident spectaculos, joi seara, pe Calea Şagului din Timişoara. O maşină s-a răsturnat, iar un tânăr a ajuns la

Liderul opoziţiei din Venezuela, Juan Guaido, nu are dreptul să deţină o funcţie publică timp de 15 ani, pedeapsa maximă permisă de lege, a declarat joi comisarul Elvis Amoroso, relatează

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat joi că este foarte importantă medicina de familie iar Guvernul va susţine creşterea procentajului alocat pentru medicii de familie printr-un împrumut

O pădure din Vrancea a fost scoasă la vânzare pe un site de anunțuri din China. Prețul cerut pe 142 de hectare este unul exorbitant, cred localnicii, pentru că pădurea nu mai este la fel de deasă ca înainte să înceapă defrișările. Totuși,

Senatorul Claudiu Manda a renunțat la șefia Comisiei de Control a SRI deoarece este pe lista pentru alegerile europarlamentare. Locul lui va fi luat de deputata Oana Florea, tot de la

„Aș face tot ce am făcut pentru că nu regret nimic din c e am făcut. Nimic!”. Sunt cuvintele rostite de Zina Dumitrescu, celebra creatoare de modă, cu cât eva zile înainte de a închide pentru t otdeauna ochii. Ieri, în jurul orei 16.00,

Organizatorii au anunţat primele nume pentru Festivalul JazzTM 2019, care va avea loc în perioada 5-7 iulie, în Piaţa Victoriei din

Renault Technologie Roumanie, compania de inginerie a Group Renault România, care se ocupă cu proiectarea şi testarea viitoarelor modele din gama entry a Renault la nivel mondial, gamă care include toate modelele Dacia, va primi fonduri europene de

Producătorul de ţevi industriale Tenaris Silcotub din Zalău a realizat în 2018 afaceri de 555 mil. dolari, în creştere cu 18% faţă de anul 2017, când compania a realizat venituri de 470 mil. dolari, a spus preşedintele executiv Mihaela Popescu,

Alpha Bank, prezentă în top 10 al celor mai mari bănci după active pe piaţa românească, a înregistrat anul trecut un profit brut de 20,9 mil. euro, în condiţiile creşterii creditării şi a veniturilor operaţionale, şi a îmbunătăţirii

Australianca Ashleigh Barty (22 de ani, 11 WTA) a trecut de estona Anett Kontaveit (23 de ani, 19 WTA) scor 6-3, 6-3 și s-a calificat în finala turneului Premier Mandatory de la Miami. Simona Halep - Karolina Pliskova e liveTEXT AICI după

Klaus Iohannis a fost atacat de președinta CSM, judecătoarea Lia Savonea printr-un comunicat postat pe siteul instituției, dar care, pentru prima dată, este prezentat ca fiind o poziție personală. Numai că un detaliu răstoarnă totul în favoarea

Un nou nume s-a înscris în cursa pentru obținerea funcției de procuror general. Este vorba despre adjunctul Laurei Codruța Kovesi de pe vremea când aceasta era șefa Parchetului General. Joi este ultima zi de depunere a

Militarii îi vor putea obliga pe tinerii şi pe bărbaţii apţi de muncă ce locuiesc în localităţi în care a fost declarată starea de asediu sau starea de urgenţă să presteze diverse activităţi în interes public. Cel puţin aşa se

Surse ale Departamentului de Stat susţin că deţin informaţii potrivit cărora câţiva rezidenţi americani – cetăţeni americani sau persoane cu stat legal în Statele Unite - sunt reţinuţi în taberele de reeducare de la Xinjiang, China,

La finalul sezonului regulat în Liga Naţională de baschet feminin au fost stabilite cele opt echipe calificate în play-off, iar clasamentul iniţial a suferit modificări, după ce echipele Rapid Bucureşti şi ACS Târgu Secuiesc au fost penalizate