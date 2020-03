UPDATE Criza coronavirusului în România. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 47 11.03.2020

11.03.2020 UPDATE Criza coronavirusului în România. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 47 Numărul persoanelor infectate a ajuns la 47. Ministerul Afacerilor Interne a făcut anunțul. UPDATE 22:58 Încă două cazuri de coronavirus: o femeie de 63 de ani și un bărbat de 48 de ani



UPDATE Criza coronavirusului în România. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 47

Numărul persoanelor infectate a ajuns la 47. Ministerul Afacerilor Interne a făcut anunțul. UPDATE 22:58 Încă două cazuri de coronavirus: o femeie de 63 de ani și un bărbat de 48 de ani —————————————————— UPDATE 22:05 Numărul cazurilor de coronavirus a ajuns la 45! Este vorba de un bărbat de 20 de ani, din Iași, […] The post UPDATE Criza coronavirusului în România. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 47 appeared first on Cancan.ro.

UPDATE Criza coronavirusului în România. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 47

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Trei persoane au fost rănite sâmbătă, pe DN1, la ieşirea din oraşul Avrig, după ce un autoturism a intrat într-un TIR şi a fost proiectat într-un alt automobil, potrivit Poliţiei. Accidentul a avut loc pe DN 1, la ieşire din Avrig spre

Vicepreşedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, a avertizat, sâmbătă, că guvernul trebuie să reducă substanțial deficitul bugetar, precizând că, pentru al doilea an consecutiv, România se abate semnificativ

Un şoferul în vârstă de 73 de ani, care a provocat un grav accident la ieșire din, a murit, iar alte două persoane au fost rănite, anunță polițiștii. Citește mai

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis sâmbătă primarilor liberali că are încredere în ei, însă, în caz de trădare, "nu iartă şi nu uită". Citește mai

Turcia înseamnă o ţară superbă, cu peisaje incredibile, o bucătărie interesantă şi o istorie bogată. Şi încă multe

Skytrax, o firmă de consultanţă din Regatul Unit, a făcut topul celor mai frumoase aeroporturi din lume. Aeroportul Changi din Singapore a fost numit cel mai frumos din lume pentru al şaptelea an

Vicepreşedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, responsabil pentru moneda euro şi dialogul social, şi-a exprimat îngrijorarea faţă de traiectoria bugetară a României, care se abate semnificativ, pentru al doilea an la rând, de la

O familie dintr-un cătun din Apuseni a rămas fără casă după ce un incendiu devastator le-a distrus aproape tot ce au agonisit în

Accident rutier, duminică dimineaţă, pe şoseaua Buzău – Ploieşti. Două persoane au ajuns la spital după ce o şoferiţă a adormit la volan şi s-a răsturnat cu maşina în afara

Ionel Dancă, purtătorul de cuvânt al PNL, susţine că România se împrumută la dobânzi de trei ori mai mari decât se împrumută Franţa, „pentru că noi îi avem pe Teodorovici şi Vâlcov, un fel de Dorel şi Terente, care au stricat economia

Domeniul de internet romaniameritamaimult.ro a fost cumpărat de PNL, care foloseşte astfel sloganul electoral al PSD pentru europarlamentare pentru a redirecţiona internauţii spre propriul

O călătorie în nordul judeţului Neamţ, în localităţile din vecinătatea oraşului Târgu Neamţ, oferă ocazia unor experienţe inedite şi şansa de a vedea locuri încărcate de

A divorțat, dar ține legătura cu fostele neveste. Așa se rezumă viața amoroasă a lui Ilie Năstase, 72 de ani, care în toamnă va dansa la a cincea nuntă la care va fi mire. Fostul mare jucător de tenis, intrat în istorie ca primul lider

În Capitală, începutul acestei zile a venit cu un cer noros. În timpul zilei, acești nori vor aduce și ploaie, până spre seară. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 şi 24 de grade, uşor mai scăzute pe litoral, iar cele minime vor

Războiul dintre cele două palate continuă. Dincolo de măsurile luate de executiv în justiţie şi tema referendumului, un alt măr al discordiei iese din nou la iveală: Armata. Citește mai

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) i-a trimis o scrisoare lui Tudorel Toader privind situaţia jurnalistei Ionela Arcanu, de la Realitatea TV, căreia i-a fost retrasă acreditarea la Ministerul Justiţiei. Înainte de a redacta însă textul,

Turneul mondial al trupei Spice Girls va fi anulat în urma dezvăluirilor făcute de Mel B, potrivit cărora ar fi avut o aventură sexuală cu Geri Horner, scrie presa

Miliardarul nigerian Aliko Dangote, cel mai bogat african, a declarat la un forum organizat în Coasta de Fildeş, sâmbătă, că a retras cândva 10 milioane de dolari de la bancă doar pentru a se uita la banii respectivi şi a înţelege că

Senatorul PNL Alina Gorghiu cere Autorităţii Electorale Permanente (AEP) să suspende acordarea subvenţiilor către PSD, în contextul în care trezorierului social-democraţilor, Mircea Drăghici, a fost pus sub acuzare pentru

Protagoniştii din lupta pentru justiţie, de la Adina Florea la Augustin Lazăr, arată din ce în ce mai mult a ceea ce sunt. Cozi de