UPDATE Autocar în flăcări pe Dealul Negru, DN 7, în judeţul Vâlcea 25.07.2018

Un autocar a luat foc pe DN 7 / E 81, pe Dealul Negru, în judeţul Vâlcea, marţi seara, 24 iulie. La faţa locului s-au deplasat imediat două echipaje de pompieri militari din cadrul Detaşamentului Râmnicu



Un autocar a luat foc pe DN 7 / E 81, pe Dealul Negru, în judeţul Vâlcea, marţi seara, 24 iulie. La faţa locului s-au deplasat imediat două echipaje de pompieri militari din cadrul Detaşamentului Râmnicu Vâlcea.

Pe marginea unui manuscris din secolul 13, scris de Frederick al II-lea al Sfântului Imperiu Roman, sunt peste 900 de ilustraţii cu păsări. Printre şoimi, vrăbii şi cocori, păsări obişnuite

Legea privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană a fost promulgată marţi după mai multe luni de dezbateri în parlamentul britanic, informează AFP. Adoptat săptămâna trecută de

Fosta şefă a DIICOT Alina Bica a fost achitată, marţi, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul privind mita pentru clasarea cauzei în care a fost implicat omul de afaceri Horia Simu. Fosta

Donald Trump a criticat firma de motociclete Harley-Davidson pentru planurile sale de a muta producţia din SUA pentru a nu se confrunta cu tarifelor impuse de Uniunea Europeană. Donald Trump a scris pe pagina sa

Preşedintele Filipinelor, Rodrigo Duterte, l-a numit pe Dumnezeu “prost”, afirmaţie ce a stârnit furia în ţara majoritar catolică, scrie BBC. Într-un discurs televizat, acesta a demontat povestea lui

Federația Română de Fotbal a prezentat pe site-ul oficial stadioanele pe care naționala României își va disputa meciurile de pe teren propriu în Liga Națiunilor, competiție care va începe în această

Un tren a deraiat în Austria, marți dimineață, în apropiere de orașul St. Polten din estul țării. Treizeci de persoane, adulți și copii au fost rănite în urma incidentului, scrie presa internațională. Trei dintre victime au suferit răni

Curs BNR 26 iunie 2018. Banca Națională a României a anunțat care sunt cotațiile principalelor valute tranzacționate pe piața bancară din România. Euro a scăzut la 4.662, față de ieri, când era 4,665. Curs BNR 26 iunie 2018. Euro a

Absolvenţii de liceu aparţinând minorităţilor naţionale au susținut marţi proba la Limba şi literatura maternă. Această probă se susţine la maghiară, germană, sârbă, slovacă, croată, turcă, ucraineană şi italiană. Miercuri va avea

Ziua Drapelului României este sărbătorită pe 26 iunie. Drapelul tricolor este un simbol naţional, alături de stemă, sigiliu şi imn, aşa cum prevede Constituţia României din 1991 modificată şi completată prin Legea de revizuire nr. 429/2003.

Subiecte Istorie BAC 2018 // Miercuri, elevii de clasa a 12-a susţin proba obligatorie a profitului, la matematică sau istorie. Citește mai

Dincolo de faptul că este şoţia Regelui Abdullah al II-lea, Regina Rania a Iordaniei și-a stabilit statutul nu doar de fashion icon, dar și de o femeie de succes şi extrem de bine pregătită pe domenii ca educație, sănătate şi dialog

După ce a slăbit 20 de kilograme, o tânără ce suferă de sindromul Down a reuşit să demonstreze că niciun vis nu este prea mare. Tânăra de 21 de ani este primul model cu sindromul Down care a participat la New York Fashion

Dacă te simţi în mod constant obosită şi lipsită de vlagă, e posibil să te confrunţi cu o anemieDacă te simţi în mod constant obosită şi lipsită de vlagă, e posibil să te confrunţi cu o anemie despre care nici măcar să nu ştii o

Vremea rea se abate din nou asupra României. Începând de mâine, 27 iunie, ora 09:00 şi până la ora 23:00, Buzăul intră sub avertizare cod portocaliu de ploi abundente. Va continua să plouă în majoritatea regiunilor până sâmbătă, temporar

Specialiştii de la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iaşi au realizat o cercetare în trei penitenicare din Regiunea de Nord-Est. Analiza a vizat în jur de 900 de persoane, iar jumătate dintre ele erau

În contextul Centenarului Marii Uniri, Ministerul Afacerilor Interne a lansat la nivel naţional campania ,,O viaţă cât un centenar’’, pentru a-i sărbători pe românii care au împlinit sau urmează să împlinească anul acesta venerabila

Mulţi dintre noi se grăbesc să îşi furnizeze datele personale şi cele de pe card pentru a cumpăra diverse produse, fără a verifica în prealabil dacă site-ul pe care au intrat este real şi, în special, dacă

India este cea mai periculoasă ţară din lume pentru femei din cauza riscului mărit de violenţe sexuale şi sclavie modernă, conform unui nou sondaj al experţilor, scrie

Parlamentarule PSD, ţi s-a ordonat să votezi închiderea anchetelor penale într-un an de zile! Ştii ce ai făcut?! Mii de dosare anti-mafia, sute de dosare cu anchete asupra unor violenţe şi crime se vor închide, mii de posibili infractori