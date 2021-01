Uniunea Europeană a aprobat vaccinul anti-COVID AstraZeneca! 29.01.2021

29.01.2021 Uniunea Europeană a aprobat vaccinul anti-COVID AstraZeneca! Vaccinul produs de AstraZeneca și Oxford va fi folosit în țările din Uniunea Europeană, doar pentru persoanele peste 18 ani. Agenția Europeană a Medicamentelor și-a dat acordul, vineri după-amiază, în acest sens. Vaccinul AstraZeneca este



Vaccinul produs de AstraZeneca și Oxford va fi folosit în țările din Uniunea Europeană, doar pentru persoanele peste 18 ani. Agenția Europeană a Medicamentelor și-a dat acordul, vineri după-amiază, în acest sens. Vaccinul AstraZeneca este

