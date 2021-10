Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost repusă în funcţiune 17.10.2021

În această după-amiază, Unitatea 2 a fost repusă în funcţiune. Reactorul s-a deconectat automat în dimineaţa zilei de 14 octombrie.

