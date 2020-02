Uniqa Asigurări şi Uniqa Asigurări de Viaţă au încheiat anul 2019 cu o creştere a subscrierilor cumulate de 4,6%, la peste 97 mil. euro 26.02.2020

Uniqa Asigurări şi Uniqa Asigurări de Viaţă, societăţi care activează pe piaţa locală de asigurări din România, parte a grupului austriac Uniqa, au înregistrat în 2019 o creştere a primelor brute subscrise cumulate de 4,6%, atingând un volum de 97,2 mil. euro, potrivit informaţiilor raportate de companie.

