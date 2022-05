UNICEF: Mii de copii traumatizaţi de război în Ucraina au nevoie de ajutor 07.05.2022

Mii de copii din Ucraina au nevoie urgentă de sprijin psihologic având în vedere experienţele traumatizante ale războiului, a avertizat vineri UNICEF, informează dpa.

