Unde vor fi deschise cele mai noi facultăţi din România. Candidaţii se vor putea înscrie de vara viitoare 07.12.2020

07.12.2020 Unde vor fi deschise cele mai noi facultăţi din România. Candidaţii se vor putea înscrie de vara viitoare Cea mai nouă universitate, de stat, din România se va deschide, cel mai probabil, vara viitoare la Botoşani. Este de fapt o extensie a Universităţii Alexandru Ioan Cuza şi va avea specializări precum Litere, Informatică, Drept sau Administraţie



Unde vor fi deschise cele mai noi facultăţi din România. Candidaţii se vor putea înscrie de vara viitoare

Cea mai nouă universitate, de stat, din România se va deschide, cel mai probabil, vara viitoare la Botoşani. Este de fapt o extensie a Universităţii Alexandru Ioan Cuza şi va avea specializări precum Litere, Informatică, Drept sau Administraţie Publică.

Unde vor fi deschise cele mai noi facultăţi din România. Candidaţii se vor putea înscrie de vara viitoare

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Sergiu Manea, BCR: Diversificarea surselor de finanţare face parte din strategia noastră de dezvoltare pe termen lung şi avem convingerea că această emisiune va contribui la dezvoltarea pieţei de capital

Albania invită la oferte pentru atribuirea unui contract de concesiune pe 35 de ani pentru construirea, operarea şi mentenanţa unui aeroport internaţional în oraşul Vlora din sud-vestul ţării, a anunţat ministrul infrastructurii, Belinda

Duminică, 22 decembrie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 19 decembrie, s-au înregistrat 21.967 de câştiguri în valoare totală de 2.029.125,71

Horoscop 18 decembrie 2019. Află ce ți-au rezervat astrele pentru ziua de miercuri, 18 decembrie

Preşedintele Klaus Iohannis va participa, duminică seara, la Marşul Memorial "22 Decembrie: Suntem alături de ei!" care are loc în Capitală, informează Administraţia Prezidenţială. Potrivit sursei

Starul hollywoodian Eddie Murphy, în vârstă de 58 de ani, a dezvăluit care este rolul pe care regretă enorm că l-a refuzat, dat fiind că, ulterior, filmul respectiv s-a bucurat de mare succes la public, transmite Infobae. În cadrul emisiunii

Respectarea drepturilor omului este o conditie pe care trebuie sa o indeplineasca fara nici un fel comentariu sau retinere toate institutiile statului si toti cei care compun societatea in care traim. In momentul in care un drept al omului este ingradit

City Insurance şi Euroins, liderii absoluţi pe segmentul asigurărilor obligatorii auto (RCA), au înregistrat cumulat o valoare a primelor brute subscrise de circa 1,99 mld. lei, în creştere cu 31% în primele nouă luni din 2019 comparativ cu

Avocatul Ion Dron consideră că Guvernul Maiei Sandu şi Guvernul Chicu au partea lor de vină pentru trecerea Aeroportului Internaţional Chişinău în gestiunea unui miliardar din Feraţia

Clubul portughez de fotbal Sporting Braga a anunţat pe Twitter că l-a demis pe antrenorul Ricardo Sa Pinto, care pregătea echipa din luna iulie. Sa Pinto, un fost internaţional portughez notabil, a mai

LIGA 1 // Ultima etapă din 2019 a adus două plecări importante la echipele din prima ligă. Eugen Neagoe și-a dat demisia de la Hermannstadt, la fel cum a procedat și Mihai Teja, tehnicianul care începuse sezonul pe banca lui Poli

Loredana Chivu lângă bradul de Crăciun reprezintă o tentație vizuală incontestabilă. Iar blondina cu forme apetisante și atitudini provocatoare nu putea rata o astfel de ocazie, chiar dacă – trecând cu lejeritatea-i caracteristică peste

Deutsche Bank, cea mai mare bancă privată din Germania, prevesteşte dispariţia cardurilor bancare în următorii 10 ani, în contextul în care din ce în ce mai mulţi oameni folosesc folosesc tehnologia NFC (Near Field Communications), ce permite

Bărbatul din Alba cercetat pentru infracţiuni de ameninţare de tip terorist şi deţinerea de obiecte şi substanţe care pot fi utilizate la confecţionearea unei bombe, a fost internat definitiv într-un centru medical pentru un tratament. De

Leicester și Liverpool se întâlnesc joi, de la ora 22:00, într-un meci contând pentru ultima etapă a turului din Premier League. Leicester are parte de un sezon neașteptat de bun. „Vulpile” sunt pe doi în clasament și au șansa să

Regele belgienilor, Philippe, a adresat un apel partidelor să se pună de acord cât mai rapid posibil pentru formarea unui guvern federal capabil să ia deciziile politice echilibrate, pentru

Poliţiştul este îndreptăţit să solicite persoanei care face obiectul legitimării să ţină mâinile la vedere şi, după caz, să renunţe temporar la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac

Un american cu barbă albă a fost reţinut, suspectat că a jefuit o bancă din Colorado şi a aruncat banii furaţi în aer în timp ce le ura trecătorilor "Crăciun fericit!", transmite Reuters citând

Trei cutremure succesive s-au produs în Vaslui pe 25 decembrie, în prima zi de Crăciun. Seismele au fost de mică intensitate şi au avut loc puţin după ora 7.00. Cutremurele nu s-au simţit pe o arie largă faţă de epicentru. Toate seismele au

Corinna, soţia fostului pilot de Formula 1 Michael Schumacher, a transmis un mesaj la şase ani de la gravul accident suferit la schi de septuplul campion mondial, în care afirmă că "marile lucruri încep cu paşi mici", mesaj interpretat de presa