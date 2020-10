Unde se întâlneau pe ascuns Lidia Buble şi Costin, fratele Elenei Gheorghe. Răzvan Simion va suferi enorm 14.10.2020

Recent a ieșit la iveală că Lidia Buble și Costin, fratele Elenei Gheorghe au avut o legătură mai mult decât prietenească. Se pare că artista l-ar fi „tradus" pe Răzvan Simion cu concurentul de la

Al Hilal, echipa lui Răzvan Lucescu, a remizat în deplasare, 3-3, cu Al-Fateh, în etapa a 9-a din prima ligă din Arabia Saudită. Al Hilal, liderul din Arabia, pornea ca favorită în fața penultimei echipe, dar Al Fateh a fost cea care a

Viitorul și Chindia Târgoviște se întâlnesc în primul meci al etapei cu numărul 15 din Liga 1. Partida e vineri, de la 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Vezi AICI programul

Africa de Sud și Anglia se vor duela în marea finală a Cupei Mondiale de rugby, ediția a 9-a. Cele două echipe sunt familiarizate cu trofeul „Webb Ellis”. A fost câștigat de sud-africani în 1995 și 2007, iar de Anglia în 2003. Anglia e

Momente dramatice la un centrul de plasament din Sectorul 5 al Capitalei. Un copil de 9 ani, cunoscut cu afecțiuni medicale a decedat joi în instituție, iar astăzi au apelat 112 pentru constatarea decesului,

Mihai şi Luminiţa Nedelcu au moştenit această calitate a altruismului de la părinţi şi speră să fie urmaţi de copiii

Novak Djokovic, sârbul clasat pe locul 1 mondial, l-a demolat pe grecul Stefanos Tsitsipas (7 ATP, 21 de ani), 6-1, 6-2, și s-a calificat în semifinalele Mastersului de la Paris. A fost un meci incredibil făcut de jucătorul în vârstă de 32 de

Un cetăţean din comuna Săsciori, judeţul Alba, acuză poliţiştii din comună de brutalitate în timpul încătuşării pe motiv că nu a prezentat buletinul şi a fost

Un elefant din India, botezat „Laden”, după Osama bin Laden, fostul lider al Al-Qaeda, a făcut prăpăd marți seară într-un sat din India. Incidentul a avut loc în statul Assam. Conform localnicilor, elefantul „Laden” a mai făcut ravagii

Formaţia CFR Cluj a învins pe teren propriu, sâmbătă seară, 3-0, echipa Academica Clinceni, într-un meci din etapa a 15-a a Ligii

SCM Râmnicu Vâlcea a fost învinsă dramatic de echipa muntenegreană Buducnost Podgorica, cu scorul de 21-20 (13-10), vineri seara, într-un meci din Grupa C a Ligii Campionilor la handbal feminin, desfăşurat în Sala Sporturilor ''Traian'' din

Cei interesați de accesarea fondurilor europene pentru agricultură sunt invitați de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) la cea de-a XXIV-a ediție a Târgului internaţional de produse şi echipamente agricole, INDAGRA 2019, care

O cabană situată pe strada Căprioarei din localitatea Vatra Dornei a ars noaptea trecută. Incendiu a pornit în jurul orei 21.00. Focul a fost observat abia după ce se generalizase. Pompierii s-au luptat zece ore cu flăcările, mai ales că era

Flamura Bucureşti (FLAU), care se ocupă cu lucrări de construcţii a clădirilor, a trecut pe profit de 39.222 lei în T3/2019, faţă de pierderea de 36.135 lei din perioada similară din 2018, la afaceri de 1,17 mil. lei, minus 2,2%, potrivit

Fostul preşedinte Traian Băsescu face o analiză referitoare la votul de învestire a Guvernului, care are loc luni, spunând că dacă Guvernul trece, Ludovic Orban devine unul dintre oamenii politici cu greutate, iar Klaus Iohannis poate fi declarat

Steve Easterbrook, şeful McDonald's, a fost concediat după ce compania a descoperit că avea o relaţie cu o angajată, lucru interzis prin politica internă a companiei. După concedierea lui Easterbrook, acţiunile McDonald`s (MCD – simbol bursier)

Premierul Ludovic Orban a declarat luni, după ce Cabinetul său a primit votul de învestitură în Parlament, că Guvernul va formula o propunere pentru postul de comisar european după consultarea preşedintelui şi va solicita audierea candidatului

Microsoft Japonia a testat săptămâna de lucru de patru zile şi a găsit că experimentul este extrem de benefic din punctul de vedere al productivităţii angajaţilor, scrie

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, cum era deja prevăzut, a urcat pe primul loc în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), în locul sârbului Novak Djokovic. În ciuda titlului câştigat

Ministrul demis al Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, este convins că va mai ocupa funcţii importante şi a explicat care este singurul regret. Citește mai

Grecia devine o piaţă atractivă pentru finanţele chinezeşti, două bănci mari din China fiind pregătite să deschidă subsidiare în această ţară. Anunţul a fost făcut de Banca Centrală a