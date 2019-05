Unde se filmează, de fapt, serialul Vlad de la Pro Tv 07.05.2019

07.05.2019 Unde se filmează, de fapt, serialul Vlad de la Pro Tv Am aflat, de fapt, unde se filmează serialul Vlad de la Pro Tv. Două țări din Europa au fost “gazde” pentru celebra peliculă. Locațiile unde au fost trase cadrele sunt, de-a dreptul, senzaționale. Serialul Vlad este pariul Pro TV pentru



Unde se filmează, de fapt, serialul Vlad de la Pro Tv

Am aflat, de fapt, unde se filmează serialul Vlad de la Pro Tv. Două țări din Europa au fost “gazde” pentru celebra peliculă. Locațiile unde au fost trase cadrele sunt, de-a dreptul, senzaționale. Serialul Vlad este pariul Pro TV pentru această primăvară. Producția va debuta săptămâna viitoare, pe 25 februarie și va fi difuzată în […] The post Unde se filmează, de fapt, serialul Vlad de la Pro Tv appeared first on Cancan.ro.

Unde se filmează, de fapt, serialul Vlad de la Pro Tv

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Organizatorul atacului tâlhăresc, care acum doi ani, împreună cu încă doi indivizi au intrat în casa unui om de afaceri din Ceadâr-Lunga şi ameninţând cu un pistol au cerut toţi banii, a fost condamnat la 9 ani şi 6 luni închisoare.

Criza de medici neurologi din Spitalul Judeţean de Urgenţă din Călăraşi este pe cale să se rezolve. După ce, la începutul lunii martie, singurul specialist a părăsit unitatea medicală, Consiliul Judeţean a anunţat că se va înfiinţa o

Agresorul, un bărbat de 41 de ani, a fost arestat preventiv la cinci luni de la comiterea faptelor. El este cercetat acum pentru loviri cauzatoare de moarte şi violare de

Ar fi un indiciu important şi pentru ceilalţi, de recunoaştere a gafelor şi încercare de îndreptare. Cu cât ar fi mai vizibile urmele „berbecului“ uman, cu atât ar fi indicii de remuşcare, de vinovăţie, de responsabilizare pe viitor. În

Plecarea românilor în alte țări, sistemul de educație neadaptat la cerințele actuale sunt motivele pentru care tot mai multe locuri de muncă rămân astăzi neocupate, după cum reiese din studiul

Apariția Ordonanței 114/2018, care a impus, printre altele, plafonarea la 68 de lei/MWh a preţului gazelor produse în România și destinate consumatorilor casnici, a creat noi tensiuni pe această

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 au clasat dosarul deschis în urma unei plângeri depuse de Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, care a reclamat că a fost agresat verbal

Peste o tonă de tutun vrac ascunsă printre cutii de detergent a fost descoperită de către poliţiştii de frontieră într-o autoutilitară care încerca să intre în ţară prin vama Petea, informează joi

Cel mai înalt reprezentant al Bisericii Catolice găsit vinovat de agresiune sexuală asupra unui minor a fost condamnat ieri la șase ani de închisoare pentru molestarea a doi băieți de cor, într-o

Bucureştiul se află în partea a doua a clasamentului privind oraşele care oferă cea mai bună calitate a vieţii din lume. Capitala României ocupă locul 109 din cele 231 de oraşe cuprinse în

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, Mercedes-Benz a lansat o reclamă excepțională axată pe Bertha Benz, soția și partenera de afaceri a inventatorului automobilului. Clipul este atât de bine realizat din punct de vedere tehnic și

Dieta Rina, cunoscuta si ca dieta de 90 de zile, este considerata una dintre cele mai eficiente metode de slabire. Este, de fapt, un regim disociat cu ajutorul caruia se poate slabi pana la 10-20 de kilograme. Nu este o cura de slabire rapida, ci se

Paul Surugiu-Fuego a dovedit încă o dată că este cel mai iubit artist român din Basarabia, asta după ce marți, 12 martie, a susținut un concert grandios la Chișinău, pe scena Palatului Național – „IUBIREA ÎNFLOREȘTE PRIMĂVARA”.

Un experiment inedit a fost realizat de oamenii de știință americani, care au băgat un smartphone într-un blender și l-au măcinat. Testele au urmărit să afle exact materialele și mineralele din compoziția telefonului, în contextul în care se

Joi, 14 martie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 10 martie 2019, Loteria Romana a acordat 21.851 de castiguri, in valoare totala de 1.320.521,34 lei. La Loto

Un camion care transporta un sistem antirachetă s-a răsturnat zilele trecute în Rusia. Citește mai

Ministerul Justiţiei a anunţat că începând de joi a declanşat procedura de selecţie a unui nou procuror general. Anunţul a fost postat pe site-ul instituţieişi a apărut pe fondul tensiunilor existente dintre ministrul Justiţiei, Tudorel

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, anunţă că se lucrează la un act normativ privind acordarea de compensaţii financiare pentru deţinuţii care au fost încarceraţi în condiţii necorespunzătoare, de sumele alocate pentru fiecare zi de

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat, joi, la Alba Iulia că a primit promisiuni de la constructorii lotului de cale ferată dintre Coşlariu şi Vinţu de Jos că lucrările vor fi finalizate până la sfârşitul acestui

În luna decembrie 2018, numărul născuţilor-vii a fost de 167, în creştere cu 16 copii faţă de luna noiembrie 2018, iar faţă de luna decembrie din anul 2017, în scădere cu 24 de copii, arată Direcţia Judeţeană de Statistică