Unde s-a izolat Patriarhul Daniel din cauza coronavirusului. Aici se roagă în fiecare zi 27.03.2020

27.03.2020 Unde s-a izolat Patriarhul Daniel din cauza coronavirusului. Aici se roagă în fiecare zi Chiar și Patriarhul Daniel a fost obligat să se autoizoleze din cauza crizei coronavirusului, îndemnîndu-i și pe credincioși să respecte toate măsurile impuse prin starea de urgență decretată de Klaus Iohannis sau prin ordonanțele militare



Chiar și Patriarhul Daniel a fost obligat să se autoizoleze din cauza crizei coronavirusului, îndemnîndu-i și pe credincioși să respecte toate măsurile impuse prin starea de urgență decretată de Klaus Iohannis sau prin ordonanțele militare emise în ultimele zile. Aflat la reședința patriarhală din Dealul Mitropoliei, Patriarhul Daniel se roagă în fiecare zi pentru încetarea […] The post Unde s-a izolat Patriarhul Daniel din cauza coronavirusului. Aici se roagă în fiecare zi appeared first on Cancan.ro.

