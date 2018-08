Unde intră "Pufulete"? » Sfaturi prețioase primite de Dică: "Eu nu-l văd jucând acolo" 04.08.2018

04.08.2018 Unde intră "Pufulete"? » Sfaturi prețioase primite de Dică: "Eu nu-l văd jucând acolo" Raul Rusescu (30 de ani) s-a înțeles cu FCSB și va semna în cursul zilei cu vicecampioana României. Despre transferul lui Rusescu a vorbit și Jean Vlădoiu, fost atacant cu 36 de goluri în tricoul Stelei. "Cred că va fi



Unde intră "Pufulete"? » Sfaturi prețioase primite de Dică: "Eu nu-l văd jucând acolo"

Raul Rusescu (30 de ani) s-a înțeles cu FCSB și va semna în cursul zilei cu vicecampioana României. Despre transferul lui Rusescu a vorbit și Jean Vlădoiu, fost atacant cu 36 de goluri în tricoul Stelei. "Cred că va fi un câștig pentru FCSB. Acum să vedem ce-și doresc Dică și cei din conducere. Eu nu-l văd vârf împins, nu știu dacă poți să-l folosești acolo. El juca mai mult în dreapta, dar acolo îl ai pe Man. ...

Unde intră "Pufulete"? » Sfaturi prețioase primite de Dică: "Eu nu-l văd jucând acolo"

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Deputatul Adrian Mocanu, fost preşedinte al PMP Buzău, a trecut la ALDE şi a preluat şefia organizaţiei Buzău. Tot la ALDE a ajuns şi fostul senator PMP Dorin Bădulescu, a cărui adeziune la partidul lui Tăriceanu a fost anunţată ieri în

Autorităţile turce au emis vineri mandate de arestare pe numele a 346 de membri ai forţelor armate suspectaţi de legături cu presupuşi instigatori ai puciului eşuat din iulie 2016, potrivit agenţiei de presă de stat Anadolu, relatează

Finlandezii ocupa primele pozitii nu doar in raportul ONU privind fericirea in lume, dar si in alte asemenea clasamente si studii. De ce? Conform numeroaselor analize elaborate, finlandezii traiesc in

CFR Călători recomandă pentru călătoria cu trenul în întreaga Europă, oferta Interrail Global Pass care, în perioada 06 – 15 iulie 2018, vine cu o reducere suplimentară de 15%. Oferta promoţională cu

"Nu trebuie să fim euforici", a avertizat selecţionerul Rusiei, Stanislav Cercesov, înaintea meciului de sâmbătă împotriva Croaţiei, din sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2018, scrie

Ciclismul este una dintre activitatile cele mai practice in mediul urban, atragand multi adepti din intreaga lume. In prezent, foarte multe orase din Romania dar si din Europa beneficiaza de un numar mare de ciclisti,

Perechea româno-belgiană Monica Niculescu/Kirsten Flipkens, cap de serie numărul 13, s-a calificat, miercuri, în sferturile turneului de tenis pe iarbă de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului,

Sute de mii de persoane de pe o suprafaţă extinsă din vestul şi centrul Japoniei au fost evacuate vineri, după ce ploile torenţiale au provocat inundaţii şi alunecări de teren în urma cărora şi-au

Proaspăt adus împrumut de la Anderlecht, Alexandru Chipciu a evoluat azi pentru Sparta Praga în amicalul împotriva formației Ceske Budeojovice, pierdut de Sparta, scor 1-2. Românul a fost folosit 45 de minute pe postul de

Diego Godin, căpitanul Uruguayului, a vorbit despre eliminarea sud-americanilor de la Mondial, după 0-2 cu Franța. În semifinale, Franța va juca împotriva învingătoarei dintre Brazilia și Belgia pe 10 iulie, de la ora

Didier Deschamps, 49 de ani, selecționerul Franței, a tras concluziile după victoria simplă cu Uruguay din sferturile de finală ale Campionatului Mondial. Antrenorulul a găsit însă și un motiv de îngrijoarare: lipsa de experiență.

"Nu îmi dau demisia!" Este reacția șefei DNA, în scandalul deciziei CCR, legată de revocarea sa. Citește mai

Oana Zăvoranu a rememorat un episod din copilărie pe care nu-l va uita niciodată. Și-a amintit cum marea actriță Tamara Buciuceanu-Botez a pus-o la punct după ce Oana își făcuse un obciei din a-i fura cireșele. Citește mai

Fasole verde cu usturoi. Încearcă o reţetă delicioasă, de sezon! Citește mai

Viorica Dăncilă urmează să aibă, săptămâna viitoare, întâlniri cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și cu prim-viceprededintele CE responsabil de justiție și statul de drept, Frans Timmermans,

În această seară, de la ora 21.00, „Jocuri de Putere” transmite "REVOLUŢIA URBANĂ" în direct din Piaţa Unirii din Cluj. Citește mai

O socioloagă în vârstă de 39 de ani, originară din comuna Aiton, din județul Cluj, a fost reținută de polițiști. Femeia este acuzată că ar fi avut raporturi intime cu un minor, în vârstă de 12 ani. Totul s-a întâmplat anul trecut,

Fabrica de 1 miliard de euro din România. Este singura din Europa. Ce vrea să facă

Premierul Viorica Dăncilă va avea întrevederi marţi, la Bruxelles, cu preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, şi cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a anunţat CE. Tot săptămâna viitoare, ministrul

Jucătoarea română Mihaela Buzărnescu a fost învinsă de Karolina Pliskova (Cehia), a şaptea favorită, cu 3-6, 7-6 (3), 6-1, vineri, în runda a treia a turneului de tenis pe iarbă de la Wimbledon, al treilea