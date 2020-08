Unde-i lege, nu-i tocmeală! Bărbatul care s-a dat drept Robert De Niro, condamnat pentru trafic de droguri 26.08.2020

26.08.2020 Unde-i lege, nu-i tocmeală! Bărbatul care s-a dat drept Robert De Niro, condamnat pentru trafic de droguri Sorin Bulgaru, cunoscut drept „Robert de Niro de Iași” a fost condamnat pentru trafic de droguri de mare risc! Totul i s-a tras de la 1.000 de pastile de esctasy. În total, oamenii legii i-au dat bărbatului o pedeapsă de 9 ani de închisoare.



Sorin Bulgaru, cunoscut drept „Robert de Niro de Iași" a fost condamnat pentru trafic de droguri de mare risc! Totul i s-a tras de la 1.000 de pastile de esctasy. În total, oamenii legii i-au dat bărbatului o pedeapsă de 9 ani de închisoare. Individul care s-a dat drept marele actor Robert de Niro s-a […]

