Unde a petrecut Mihai Gâdea Revelionul 2021. Fiica lui l-a dat de gol 03.01.2021

03.01.2021 Unde a petrecut Mihai Gâdea Revelionul 2021. Fiica lui l-a dat de gol Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3, a preferat o destinație luxoasă și însorită pentru Revelionul 2021. Vedeta Antenei 3 a petrecut în Dubai, împreună cu familia, iar fiica lui l-a dat de gol pe rețelele de



Unde a petrecut Mihai Gâdea Revelionul 2021. Fiica lui l-a dat de gol

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3, a preferat o destinație luxoasă și însorită pentru Revelionul 2021. Vedeta Antenei 3 a petrecut în Dubai, împreună cu familia, iar fiica lui l-a dat de gol pe rețelele de socializare, informează Adevărul. Karina Maisha, fiica lui Mihai Gâdea, a dezvăluit într-o postare pe Instagram […]

Unde a petrecut Mihai Gâdea Revelionul 2021. Fiica lui l-a dat de gol

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

După revenirea lui Seto Takayuki (33 de ani), un adevărat simbol al echipei Astra Giurgiu, gruparea condusă de Dani Coman este pregătită să dea o nouă lovitură pe piața transferurilor. Kehinde Fatai este atacantul de 29 de ani care va

Aleksei Juravliov, deputat în Duma de Stat, susţine că SUA sunt responsabile pentru lipsa zăpezii şi vremea neobişnuit de călduroasă din această iarnă în Rusia şi afirmă că Statele Unite au utilizat ‘arma climatică’ împotriva

În Uniunea Europeană, în jur de 6,9 milioane de copii trăiesc în altă ţară decât cea a cărei cetăţenie o deţin. România conduce lista ţărilor de origine a persoanelor sub 20 de ani care locuiesc în alte state ale

Un funcţionar de rang înalt necunoscut marelui public, Mihail Mişustin, numit miercuri premier de către Vladimir Putin conduce de zece ani serviciul de impozite la şefia căruia şi-a construit o reputaţie de om eficient, relatează

Una dintre cele două femei urmărite penal de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia după ce, în calitate de îngrijitoare la o creşă, a agresat fizic şi verbal copiii, şi-a dat

Programul ultimelor 4 etape o dezavantajează cel mai mult pe Craiova, care are totuși un avans de 4 puncte, plus meciurile directe, față de prima echipă de sub linia play-off-ului, FC Botoșani, al cărei țintar însă pare extrem de la

Simona Halep a aflat care este prima adversară de la primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open. Din 20 ianuarie până în data de 2 februarie se va desfășura primul turneu de mare șlem al anului, Australian Open, unde va fi prezentă

Una dintre vedetele de la Kanal D este în doliu, după ce a primit o veste extrem de tristă. Unul dintre cei mai importanți oameni din viața ei s-a stins din viață fulgerător. Cu lacrimi în ochi și cu durere în suflet, aceasta a scris un mesaj

Costul crizei de productivitate cu care se confruntă Marea Britanie este „deja de multiple ori mai ridicat chiar şi decât un eventual Brexit dur“, potrivit economistului-şef al Băncii Angliei Andy Haldane, scrie

O misiune secretă a permis salvarea din unul dintre incendiile care devastează Australia a ultimului sit natural din lume în care trăiesc pini Wollemi, un arbore preistoric descoperit în 1994, au anunţat miercuri oficiali din această ţară,

M-am întrebat de câteva ori... De ce A Class Sedan? Dacă A Class Sedan, atunci de ce CLA? Dacă nu prea eşti muşcat de automobil, cele două modele... privite de la 10 metri, par a fi acelaşi lucru. Dar rişti să fii apostrofat de un cunoscător

Gheorghe Dincă a fost transferat ieri din arestul Capitalei, în arestul din Slatina și ies la iveală detalii șocante despre cel acuzat că le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu. Crimele care au îngrozit o țară întreagă continuă

Incendiile de vegetaţie din Australia vor provoca sectorului turistic local pierderi de cel puţin 4,5 miliarde de dolari australieni (2,70 miliarde euro) până la finele anului, susţine un raport al

Christopher Tolkien, fiul cel mare al scriitorului britanic J.R.R. Tolkien, autorul romanului „Stăpânul inelelor”, a murit în noaptea de miercuri spre joi în Franţa la vârsta de 95 de ani, după ce şi-a consacrat aproape întreaga

Liderul Pro România, Victor Ponta, şi-a exprimat vineri, la Reşiţa, speranţa că Sorin Grindeanu va reuşi să oblige PSD să se reformeze, acesta fiind motivul pentru care nu a încercat atragerea sa în partidul

Echipele de fotbal Dinamo Bucureşti şi CFR Cluj au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al fundaşului Denis Ciobotariu la campioana României, a anunţat, vineri seara, clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare

A fost stare de alertă la metrou, după ce un bărbat de 40 de ani a încercat să-și încheie socotelile cu viața! Acesta a fost prins sub tren. Clipe de panică au avut loc astăzi la metrou, în Capitală. Un bărbat de 40 de ani a încercat să se

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Braşov au reţinut doi bărbaţi care au înşelat mai multe firme de închirieri auto. Prejudiciul din dosarul în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de

Campionatul European de handbal continuă! În cursul acestei zile vor avea loc meciurile rundei 4 din grupa principală 2, din care fac parte Spania, Croația, Germania, Austria, Belarus și Republica Cehă. Ieri a avut loc o nouă etapa din cadrul

Un tânăr de 21 de ani este cercetat pentru tăiere ilegală de arbori şi furt de material lemnos după ce a fost surprins de poliţişti în timp ce transporta mai mulţi copaci tăiaţi cu o