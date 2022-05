Unde a fost văzută Alina Sorescu, la scurt timp după ce Alex Ciucu i-a deschis proces. Divorţul e iminent 03.05.2022

03.05.2022 Unde a fost văzută Alina Sorescu, la scurt timp după ce Alex Ciucu i-a deschis proces. Divorţul e iminent Alina Sorescu și Alexandru Ciucu urmează să se separe și în mod legal, după ce o bună perioadă de timp au circulat zvonuri cu privire la despărţirea dintre cei doi.



Alina Sorescu și Alexandru Ciucu urmează să se separe și în mod legal, după ce o bună perioadă de timp au circulat zvonuri cu privire la despărţirea dintre cei doi.

Bucuresti detinea titlul neoficial de capitala europeana a videochatului inca din 2019. Apoi, odata cu izbucnirea pandemiei, domeniul a cunoscut o dezvoltare tot mai accentuata, aducandu-le profituri insemnate tuturor

Autorităţile sanitare indiene au anunţat marţi descoperirea a 22 de cazuri de infectare cu o mutaţie a variantei Delta deja răspândite a coronavirusului, denumită ''Delta Plus'', relatează

Noile proiecte rezidenţiale atrag clienţi în special din­tre cei care au cumpărat de­ja într-un alt proiect nou, dar care acum, după pande­mie, vor un upgrade, explică Michele Nusco, CEO şi unul dintre acţionarii grupului italian

O femeie din Thailanda s-a trezit cu un elefent flămând în bucătărie, după ce animalul a dărâmat cu trompa un perete al casei, potrivit Realitatea

Combatanţi presupus talibani au lansat miercuri o rachetă asupra unui spital din Afganistan, care a provocat un incendiu major ce a condus la distrugerea dozelor de vaccin anti-COVID-19. Nu au fost raportate persoane decedate, au anunţat oficiali

O elevă de 15 ani de la o şcoală din Ciolpani a fost găsită de un profesor aproape în comă alcoolică, iar cadrul didactic ar fi închis-o în sala de sport, a scris news.ro. Potrivit Hotnews, colegii fetei au distribuit fotografii cu adolescenta

888 poker lansează azi promoția “Freeroll Pool Party” – campanie de turnee cu intrare gratuită ce se va întinde pe 3 luni și se va încheia cu un superturneu final, cu premii de jumătate de […] The post 100 de zile de poker gratis,

Meciul Zilei vă este prezentat de tipsterii GSP Alberto Boțoghină și Sebastian

O traficantă de droguri, care şi-a continuat activitatea şi în perioada când era condamnată cu suspendare, a fost rearestată, împreună cu soţul

Deşi a trecut jumătate de an de la debutul campaniei de imunizare, Preafericitul Daniel nu s-a vaccinat anti-COVID. Poziţia Patriarhiei a fost și rămâne una favorabilă vaccinării, a spus purtătorul de cuvânt al instituţiei, Vasile

Administraţia este "mult în urmă" în procesul de digitalizare, a declarat prefectul Capitalei, Alin Stoica, la evenimentul "Focus Bucureşti: dezvoltare urbană, economie, mobilitate". "Administraţia

Trupul uneia dintre cele două surori dispărute în Dunăre, în zona portului Isaccea, a fost găsit, joi dimineață, la 400 de metri de locul dispariției. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență o caută în continuare pe cealaltă

John McAfee, creatorul cunoscutului program antivirus, a fost găsit mort în închisoare, în Spania, la câteva ore după ce o instanţă a aprobat extrădarea sa în Statele Unite. El era acuzat de evaziune fiscală. El […] The post Păcat! O

Ministerul german de finanţe este dur criticat pentru o încercare de a se amesteca în secret în chestionarea unui martor cheie în timpul unei anchete parlamentare legate de Wirecard, relatează Financial

Horoscop Berbec În această săptămână vei găsi lucruri noi de care să te bucuri. Închiriază o bicicletă și mergi la plajă, ori la o lecție de călărie. Sau

Germania, cea mai mare piață auto din UE, a fost amendată pentru poluare de Curtea Europeană de Justiție. Principalele acuzații vizează depășirea limitelor stabilite de UE la gaze toxice, în mai multe locuri

Ameropa Grains, unul dintre cei mai mari traderi de cereale din Ro­mâ­nia, a înregistrat o cifră de afa­ceri de 3 mld. lei în 2020, în scădere cu 19% faţă de anul anterior, po­trivit cal­culelor făcute de ZF pe baza date­lor oferite de

Doar în 1967 și 1984 au fost tornade mai puternice decât cea din Cehia de joi care a ucis cel puțin 4 persoane și a distrus casele din numeroase sate din regiunea Moravia, a arătat vineri seară directorul executiv ANM, Florinela Georgescu,

Europeanul de fotbal e în plină desfășurare, la fel și cel mai spectaculos joc al verii, Winner FUN. Știi deja refrenul acestui anotimp: joci GRATIS, câștigi bani CASH. Ai un motiv în plus să condimentezi meciurile echipelor preferate de

Cutremurul de magnitudinea 4 a fost resimțit, sâmbătă dimineața, la Strasbourg, la doar câteva luni după oprirea unui proiect geoterm în nordul oraşului, clasat drept „indus” de către reţeaua naţională franceză de supraveghere