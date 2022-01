Unde a fost găsit Viorel, băiatul de 13 ani din Olt dat dispărut ieri din acasa asistentului maternal 16.01.2022

16.01.2022 Unde a fost găsit Viorel, băiatul de 13 ani din Olt dat dispărut ieri din acasa asistentului maternal Adolescentul în vârstă de 13 ani care a dispărut, sâmbătă, 15 ianuarie, de la domiciliul asistentului maternal care îl avea în îngrijire a fost găsit. Iată unde s-a ascuns băiatul! Sâmbătă, 15 ianuarie 2022, un […] The post Unde a



Unde a fost găsit Viorel, băiatul de 13 ani din Olt dat dispărut ieri din acasa asistentului maternal

Adolescentul în vârstă de 13 ani care a dispărut, sâmbătă, 15 ianuarie, de la domiciliul asistentului maternal care îl avea în îngrijire a fost găsit. Iată unde s-a ascuns băiatul! Sâmbătă, 15 ianuarie 2022, un […] The post Unde a fost găsit Viorel, băiatul de 13 ani din Olt dat dispărut ieri din acasa asistentului maternal appeared first on Cancan.

Unde a fost găsit Viorel, băiatul de 13 ani din Olt dat dispărut ieri din acasa asistentului maternal

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Pompierii maramureșeni au intervenit joi într-un magazin din Baia Mare, după ce au fost anunţaţi că se simte miros înţepător de gaze. Au fost evacuate zeci de

Ministrul Mediului, Barna Tanczos, a semnat ordinul privind interzicerea pescuitului sturionilor din apele teritoariale românești pe o perioadă nedeterminată, a anunțat, vineri, într-o conferință de presă

Charlie Chaplin se va vedea din nou pe marile ecrane. Unele dintre cele mai cunoscute filme mute ale celebrului actor au fost restaurate în 2K şi 4K și vor fi lansate în cinematografe de pe tot globul. Asta cu ocazia împlinirii a 100 de ani de când

Patru persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon de la o instalaţie pentru încălzirea apei în baie, într-o locuinţă din satul Dozeşti, judeţul Vâlcea. Iniţial, apelul la 112 a fost făcut pentru o fată de 14 ani, despre care s-a anunţat

Neymar stă minimum două ore pe zi cu masca de oxigen pe figură în această perioadă pentru accelerarea recuperării după leziunea suferită la aductori. Ținta: să joace miercuri, la returul cu Barcelona. PSG - Barcelona se

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că de la începutul pandemiei și până astăzi, 20.854 de persoane diagnosticate cu infecție COVID-19 au decedat. În intervalul 05.03.2021 (10:00) – 06.03.2021 (10:00) au fost raportate 69 de

Prima întâlnirea a Burlacului cu cele 25 de pretendente va avea loc astăzi, de la 20.30, la Antena 1, într-o locație de vis și nu este lipsită de

Grupul Monsson, în spatele căruia se află omul de afaceri Emanuel Muntmark, cel care a avut un rol semnificativ în lansarea industriei eoliene pe plan local, are 2.000 MW, echivalentul în capacitate a circa trei reactoare de la Cernavodă, în

Loteria Română organizează duminică, 7 martie, tragerile speciale loto ale primăverii. Evenimentul va fi transmis de România TV în cadrul emisiunii ”Românii au noroc”, de la ora 18.10. La tragerile loto de joi, 4 martie, Loteria a

Patronii de restaurante le cer autorităților să ia în calcul introducerea de certificate de vaccinare sau teste rapide anti-Covid pentru clienți. Reprezentații acestora vor, astfel, să se asigure că localurile vor putea fi deschise la capacitate

Marea Britanie va putea amenda începând de luni cu 200 de lire sterline persoanele care nu prezintă la aeroport un nou document justificativ cerut în cadrul restricţiilor antiepidemice pentru a putea călători în străinătate sau care invocă

Un adolescent de 16 ani este programat sâmbătă pentru vaccinare, în Ploiești. Este cel mai tânăr român care se vaccinează, scrie Mediafax „Astăzi, la ora 18.00, are programare la vaccinare

O româncă din Vaslui a devenit cea mai tânără bunică din lume! O britanică deținea recordul, bătut de Rifca Stănescu. Ea a devenit mama la doar 12 ani.Cea mai tânără bunică din lume, la 23 […] The post Ea este cea mai tânără

Două studii recente aratată că restricţiile globale impuse până acum de pandemie nu vor avea un impact pe termen lung asupra schimbărilor climatice. Restricţiile au dus temporar la o reducere semnificativă

Medicul Valeriu Gheorghiţă, coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, a enumerat, într-o intervenţie la Antena 3, sechelele pe care le-a remarcat la pacienţii care au trecut prin boala COVID. „Boala aceasta este particulară şi parcă

Electrica (EL), distribuitor de energie electrică ale cărui acţiuni intră în structura indicelui principal BET, propune acţionarilor pentru AGA din 28 aprilie 2021 un dividend brut de 0,73 lei pe acţiune, echivalentul unui randament de

Berbec Săptămâna aceasta este despre alegeri. Începi să analizezi mai atent ce îți dorești cu adevărat de la viitor și ce opțiuni ai, pentru a face o alegere inspirată. În plus, înveți să discuți

Oficial, Edward Iordănescu, 42 de ani, antrenorul lui CFR Cluj, a fost eliminat în partida cu UTA (1-0) din cauza faptului că a depășit spațiul tehnic, și nu pentru că ar fi înjurat. Gazeta a intrat în posesia raportului de joc, întocmit

Mirel Rădoi, selecţionerul României, a anunţat lista preliminară a stranierilor convocaţi pentru meciurile naţionalei din această

Elena Marin a fost favorita publicului în această săptămână. A izbucnit, însă, un război între ea și Zanni după ce fosta asistentă TV l-a propus pentru eliminare pe protejatul lui Alex Velea. Elena Marin le-a […] The post Zanni i-a