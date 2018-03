Un vlogger rus vorbeşte despre ROMÂNIA într-un mod greu de crezut. Video în articol 14.03.2018

14.03.2018 Un vlogger rus vorbeşte despre ROMÂNIA într-un mod greu de crezut. Video în articol Vloggerul Denis Tkacenko dezminte stereotipurile negative lansate de Federația Rusă despre România. Vloggerul a făcut o vizită în România și a văzut cu ochii săi care este situația economică reală a statului



Un vlogger rus vorbeşte despre ROMÂNIA într-un mod greu de crezut. Video în articol

Vloggerul Denis Tkacenko dezminte stereotipurile negative lansate de Federația Rusă despre România. Vloggerul a făcut o vizită în România și a văzut cu ochii săi care este situația economică reală a statului român.

Un vlogger rus vorbeşte despre ROMÂNIA într-un mod greu de crezut. Video în articol

