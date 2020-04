Un veteran de război de 99 de ani s-a vindecat de COVID-19 şi a părăsit spitalul ovaţionat de cadrele medicale 12.04.2020

12.04.2020 Un veteran de război de 99 de ani s-a vindecat de COVID-19 şi a părăsit spitalul ovaţionat de cadrele medicale Albert Chambers, un veteran de război britanic care vara aceasta va împlini 100 de ani, s-a vindecat de coronavirus şi a părăsit spitalul în aplauzele cadrelor medicale. La ieşirea din spital, asistentele medicale de la Spitalul Tickhill Road din



Un veteran de război de 99 de ani s-a vindecat de COVID-19 şi a părăsit spitalul ovaţionat de cadrele medicale

Albert Chambers, un veteran de război britanic care vara aceasta va împlini 100 de ani, s-a vindecat de coronavirus şi a părăsit spitalul în aplauzele cadrelor medicale. La ieşirea din spital, asistentele medicale de la Spitalul Tickhill Road din Doncaster, South Yorkshire, i-au făcut o gardă de onoare veteranului de război, păstrând distanţa regulamentară, conform […]

Un veteran de război de 99 de ani s-a vindecat de COVID-19 şi a părăsit spitalul ovaţionat de cadrele medicale

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

În municipiul Vaslui, există trei creşe pentru copii de vârstă antrepreşcolară, însă niciuna nu este dotată cu sisteme de supraveghere video. Oficialii Primăriei Vaslui au explicat de ce nu pot pune în practică o astfel de

Bucurie fără margini în numeroasa familie a Ancăi Serea – Adrian Sînă! Soția artistului este din nou gravidă… este cea de-a șasea sarcină a frumoasei vedete. Fosta prezentatoare este deja în al doilea trimestru și și-a dorit să

Ministrul demisionar al Justiției, Tudorel Toader, va susține miercuri o întrevedere cu reprezentanții Comisiei de la Veneția la sediul Ministerului

IBRAHIM TANDIA. Chiar dacă Sepsi are cel mai slab parcurs dintre formaţiile din play-off, cu un singur punct în 6 runde, golgeterul Ibrahima Tandia (25 ani) are deja câteva oferte din străinătate. Jucătorul din Mali, care are 10 goluri

Sfârșit cumplit pentru un bărbat de 42 de ani din Simeria, Hunedoara, după ce s-au prăbușit peste el mai multe plăci de marmură, dintr-un camion. Victima se afla la locul de muncă. Muncitorul avea mai multe leziuni la nivelul capului şi

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a urcat la 3,40%, cel mai mare nivel din ultimele 8 luni, potrivit datelor publicate luni de Banca Naţională a României (BNR). ROBOR la trei

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a făcut publice pe site-ul ministerului situația statistică a proiectelor de acte normative trimise de principalii

Roman Polanski a dat în judecată Academia Americană de Film pentru că a fost exclus în mod "greșit” din instituţia care organizează gala Oscar. Citește mai

Un lider din Opoziție tocmai a făcut o serie de afirmații tăioase la adresa lui Eugen Nicolicea, cel care este propus de către Viorica Dăncilă să preia conducerea Ministerului de

Fostul premier Victor Ponta apreciază decizia preşedintelui Klaus Iohannis de a-l elibera din funcția de procuror pe Mircea Negulescu, fost la DNA Ploieşti. Citește mai

Gruparea disidentă republicană Noua IRA şi-a asumat responsabilitatea pentru asasinarea jurnalistei Lyra McKee, prezentând „scuze sincere” familiei sale şi prietenilor, scrie The

Există două mari categorii de boli reumatismale, cele de uzură, cum sunt artrozele, şi altele, inflamatorii, mai grave şi mai rare. Despre aceste boli, explică reumatologul Florin

Simona Halep s-a retras din turneul de la Stuttgart din cauza unor dureri la șold și a oboselii psihice cauzate de confruntarea cu Franța din semifinalele Fed Cup. Citește mai

Alessandra Stoicescu este în culmea fericirii şi are motive întemeiate, va deveni mamă în curând. La 42 de ani, vestea vine cum nu se poate mai bine pentru ea și soțul său, Sergiu

În Săptămâna Patimilor, marţi, 23 aprilie (19.00), VOCES - cvartetul de coarde cu cea mai lungă tradiţie în România, parte a Orchestrelor şi Corurilor Radio, vă invită să ascultați la Sala Radio una

Dezvăluire șocantă făcută de fostul manager al lui Michael Shumacher, Willy Weber. Acesta a declarat că, după teribilul accident suferit de fostul pilot de Formula 1, nu a mai reușit să îl vadă niciodată. Fostul manager al pilotului spune

Willi Webber, omul care l-a descoperit pe Michael Schumacher, a dezvăluit într-un interviu că fostul campion de Formula 1 se temea că fiul său, Mick, va ajunge şi el pilot. Citește mai

Cemacon a încheiat anul 2018 cu afaceri de 111 mil. lei, în creştere cu 13% faţă de anul anterior, şi un profit în urcare cu 43%, la 19 mil.

Se închide traficul rutier în pasajul de la Piaţa Unirii din Bucureşti. Citește mai

Două adolescente - una de 18 ani, din Bucureşti, şi alta de 15 ani, din Vaslui - au murit în ultima săptămâna din cauza meningitei. În ambele cazuri, evoluţia bolii a fost fulminantă, pacientele decedând la câteva ore după