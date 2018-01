Un tren a deraiat, iar unul dintre vagoane a pus la pământ o casă! Câţi oameni şi-au pierdut viaţa 18.01.2018

18.01.2018 Un tren a deraiat, iar unul dintre vagoane a pus la pământ o casă! Câţi oameni şi-au pierdut viaţa Tragedia a avut loc într-o localitate din Mexic, iar în urma accidentului feroviar, cel puţin cinci oameni şi-au pierdut viaţa. Trenul a deraiat într-o suburbie dens populată a capitalei Mexicului, Ciudad de Mexico, au anunţat autorităţile



Un tren a deraiat, iar unul dintre vagoane a pus la pământ o casă! Câţi oameni şi-au pierdut viaţa

Tragedia a avut loc într-o localitate din Mexic, iar în urma accidentului feroviar, cel puţin cinci oameni şi-au pierdut viaţa. Trenul a deraiat într-o suburbie dens populată a capitalei Mexicului, Ciudad de Mexico, au anunţat autorităţile locale, citate de Reuters.

Un tren a deraiat, iar unul dintre vagoane a pus la pământ o casă! Câţi oameni şi-au pierdut viaţa

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Manchester City a câștigat la penalty-uri meciul cu Leicester, din sferturile Cupei Ligii Angliei, 5-4 la general, după ce scorul după 120 de minute a fost 1-1. Antrenorul lui City, Pep Guardiola și-a lăudat tinerii și rezervele,

Un bărbat din Rusia riscă 16 ani de închisoare pentru că şi-a bătut crunt soţia şi s-a lăudat cu imaginile prietenilor. Femeia de 28 de ani a intrat în comă şi, şase zile mai târziu, a încetat din

Ţi se întâmplă des să te trezeşti destul de odihnit şi peste zi să te confrunţi cu o stare de oboseală inexplicabilă? Asta se datorează anumitor greşeli pe care le faci

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Mehedinţi informează că începând de joi, 21 decembrie a.c., va efectua plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, aferentă

Guvernul României poartă discuţii pentru o posibilă relocare a bursei de la Londra la Bucureşti în contextul Brexit-ului, anunţă ministrul pentru Mediul de Afaceri Comerţ şi Antreprenoriat, Ilan

Grupul elveţian de reasigurări Swiss Re a estimat miercuri că în 2017 pierderile suferite de companiile globale de asigurări de pe urma catastrofelor naturale sau a dezastrelor provocate de om se vor ridica

Custodele Coroanei, Principesa Margareta, le-a mulţumit românilor pentru cuvintele alese, pentru afecţiunea şi gândurile pline de compasiune pe care le-au arătat la ceremonia funerară a Regelui

Când Uniunea Europeană ne-a interzis să mai aruncăm la groapă gunoiul care poate fi reciclat, ne-am scuzat spunând că nu avem infrastructură. Aşa că UE ne-a dat bani pentru asta. Iar noi

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a adoptat o hotărâre prin care comenzile online de taxiuri se vor putea face doar prin aplicaţii care aparţin dispeceratelor şi poartă aceeaşi denumire.

Sunetul sirenelor a marcat, în mijlocul zilei de miercuri, momentul declanşării grevei generale din decembrie 1989 şi proclamarea Timişoarei ca primul oraş liber din România. Pe 20

Elevii care au câştigat premii la olimpiadele internaţionale au fost recompensaţi, ieri, de Ministerul Educaţiei. Prezent la eveniment, ministrul Liviu Pop şi-a exprimat speranţa că anul viitor

Se pare ca Rusia si China gandesc un plan de atac asupra fortelor Statelor Unite, in cazul in care in Peninsula coreeana ar izbucni un conflict armat, afirma Newsweek, facand referire la doi

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a cumpărat aproape 700 de perechi de şosete de lână, croşetate manual, dintr-un sat din judeţul Sibiu, pe care intenţionează să le doneze unor cămine de bătrâni. În luna noiembrie, ministrul a cumpărat o

Un schimb de replici a avut loc pe holul Parlamentului între preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu şi senatorul USR Mihai Goţiu, Tăriceanu acuzându-l că vrea un circ permanent în Parlament. Discuţiile au avut loc după votul pe Legea

Harlem Gnohere, atacantul celor de la FCSB, a primit un verdict dur din partea Comisiei de Disciplină după eliminarea primită în meciul de duminică cu Viitorul, când a primit "roșu" direct după o altercație cu George

Guvernul a adoptat în ultima şedinţă o hotărâre privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi

O întâmplare specială vine din Statele Unite ale Americii. Câţiva copiii care se jucau la ţară, într-o zonă mocirloasă, au avut parte de surpriza vieţii când au găsit o maşină de teren

Primăria din Roma a decis să reacţioneze, deschizând o anchetă pentru a determina cauzele acestei "agonii" de pe internet. Citește mai

Detalii uluitoare ies la iveală despre despre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Ea s-ar fi despărțit în secret din cauza unei relații extraconjugale și ar fi făcut presiuni asupra judecătoarei care a pronunțat divorțul, în anul 2007, dar și

Liderul comuniştilor, Vladimir Voronin, este indignat pe hotărârea Curţii Constituţionale ce permite Parlamentului să modifice articolul 13 din Constituţie, şi anume înlocuirea limbii moldoveneşti cu limba română ca limbă de stat. Fostul