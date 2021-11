Un tânăr din Botoşani, prins într-un bar cu certificatul verde al unui prieten. Poliţiştii i-au făcut dosar penal 30.11.2021

30.11.2021 Un tânăr din Botoşani, prins într-un bar cu certificatul verde al unui prieten. Poliţiştii i-au făcut dosar penal Un botoșănean s-a ales cu dosar penal după ce a intrat într-un bar cu certificatul verde al unui prieten. Poliţiştii au descoperit acest lucru, iar tânărul a fost aspru sancţionat. Întâmplarea a avut loc sâmbăta […] The post Un tânăr



Un tânăr din Botoşani, prins într-un bar cu certificatul verde al unui prieten. Poliţiştii i-au făcut dosar penal

Un botoșănean s-a ales cu dosar penal după ce a intrat într-un bar cu certificatul verde al unui prieten. Poliţiştii au descoperit acest lucru, iar tânărul a fost aspru sancţionat. Întâmplarea a avut loc sâmbăta […] The post Un tânăr din Botoşani, prins într-un bar cu certificatul verde al unui prieten. Poliţiştii i-au făcut dosar penal appeared first on Cancan.

Un tânăr din Botoşani, prins într-un bar cu certificatul verde al unui prieten. Poliţiştii i-au făcut dosar penal

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, atenționări nowcasting cod galben de ninsori

Un tânăr de 22 de ani a ajuns la spital după ce a căzut de la înălţime într-un mall din Chişinău. Din spusele prietenilor, acesta a vrut să facă un filmuleţ pentru Tik-Tok, a urcat pe balustrada escalatorului, s-a dezechilibrat şi a

Criza economică generată de pandemie a dus la pierderi de venituri și creșterea sărăciei, ceea ce va afecta revenirea financiară, potrivit Raportului de tendinţe şi riscuri pe pieţele financiare

Un milion de doze de vaccin Sinovac vor ajunge în Cambodgia sub formă de donație din partea Chinei, a anunțat, vineri, prim-ministrul Hun Sen, informează AFP, citată de Agerpres. „China, prietena noastră, ne va ajuta cu un milion de

Peste 65 de mii de locuitori din Drobeta Turnu Severin au rămas fără apă caldă și caldură, ca urmare a unei avarii majore la furnizorul

Până astăzi, 16 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 691.488 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 620.058 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel […] The

Un bărbat din orașul Corabia a murit, în urma unui incendiu izbucnit în propria locuință. Pompierii l-au găsit decedat în casa cuprinsă de flăcări. Se pare că incendiul a fost provocat de jarul căzut

Alertă în SUA! Două noi tulpini ale Sars-Cov-2 au fost confirmate de cercetărori. Potrivit unui studiu preliminar publicat miercuri, una dintre tulpini a suferit mutații similare celei depistate în Marea Britanie. A doua este însă o variantă

Pavel Zelenski, membru al echipei lui Aleksei Navalnîi de la organizaţia anticorupţie din Kremlin a fost arestat prevenitv până la data de 28 februarie, sub acuzaţia de extremism promovat în spaţiul online, a transmis instanţa judecătorească

Pe autostrada Gilău-Turda, o mașină care circula pe cea de-a doua bandă, cu viteza de aproximativ 100 km/h, a fost la un pas să fie izbită frontal de un autoturism care circula pe contrasens. Imaginile au fost filmate de un șofer care

Comitetul Național de Vaccinare a informat că până astăzi, 17 ianuarie, 204.185 de persoane au fost vaccinate cu serul de la Pfizer, dintre care 875 cu rapel, după trei săptămâni și o zi de la debutul campaniei. Totodată, 8.095 de oameni au

Președintele ales al SUA, Joe Biden, a dezvăluit programul pe care intenţionează să îl implementeze odată ajuns la Casa Albă pentru a accelera imunizarea americanilor în faţa pandemiei de COVID-19. Este

Secretarul de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii, Andreea Moldovan, susţine că dorinţa tuturor este de a redeschide şcolile, dar acest lucru trebuie să se petreacă în siguranţă, iar în acest moment sunt luate în calcul mai multe

Majoritatea persoanelor care au avut Covid-19 devin imune la virus pentru cel putin cinci luni, arata un studiu condus de Public Health

Administraţia Trump a luat noi măsuri împotriva furnizorilor Huawei, revocând şi respingând cereri pentru licenţe, scrie Reuters, citat de

Registrele de vizitatori din birourile-cheie de la Casa Albă vor fi din nouă făcute publice, începând de miercuri, imediat ce preşedintele-ales Joe Biden îşi va prelua mandatul, a anunţat pe Twitter viitoarea

Mai rupem o filă din calendar și dăm startul unei noi SuperSăptămâni de pariuri pe marile campionate din Europa. Știm exact ce îți place să auzi, de aceea am selectat cele mai bune meciuri dintr-un cvartet al celor mai promițătoare ligi de

Dacă aceste vremuri instabile au adus cu ele multă nesiguranță, ba chiar renunțarea la orice perspectivă, este absolut firesc. Important e să nu te lași acaparat de astfel de stări, iar dacă îți doreai ceva cu ardoare la începutul acestui

În 2020, guvernanţii au făcut promisiuni măreţe legate de protecţia mediului, şi-au luat angajamente cu mâna pe inimă – însă bilanţul e mai degrabă sumbru, spune Florin Stoican, preşedintele

Interdicţia de ieşire din casă pe timpul nopţii, măsură care s-ar putea să-i pască în curând pe toţi locuitorii Germaniei, reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale ale cetăţenilor. Dezbaterile sunt aprinse, scrie Deutsche Welle