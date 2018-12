Un tânăr de 23 de ani, dispărut în Dunăre. Echipajele îl caută în continuare 28.12.2018

28.12.2018 Un tânăr de 23 de ani, dispărut în Dunăre. Echipajele îl caută în continuare Alertă în judeţul Constanţa dupa ce un tanar de 23 de ani, căzut în Dunăre, este căutat de scafandri. Vremea rea şi apa extrem de rece le-au dat bătăi de cap salvatorilor, care au fost nevoiţi să oprească operaţiunie de căutare-salvare.



Alertă în judeţul Constanţa dupa ce un tanar de 23 de ani, căzut în Dunăre, este căutat de scafandri. Vremea rea şi apa extrem de rece le-au dat bătăi de cap salvatorilor, care au fost nevoiţi să oprească operaţiunie de căutare-salvare. În această dimineaţă spun că o vor lua însă de la capăt. Tânărul se întorcea […]

