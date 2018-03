Un tânăr de 17 ani, fiul directorului de îngrijiri de la Spitalul Municipal din Oradea, a murit subit la 17 ani 16.03.2018

16.03.2018 Un tânăr de 17 ani, fiul directorului de îngrijiri de la Spitalul Municipal din Oradea, a murit subit la 17 ani Un tânăr de 17 ani, fiul directorului de îngrijiri de la Spitalul Municipal din Oradea, a murit subit la 17 ani, joi seară, după ce i s-a făcut rău. Adolescentul, elev la Colegiul Naţional Iosif Vulcan, a murit, scrie BIHOREANUL, în jurul orei



Un tânăr de 17 ani, fiul directorului de îngrijiri de la Spitalul Municipal din Oradea, a murit subit la 17 ani

Un tânăr de 17 ani, fiul directorului de îngrijiri de la Spitalul Municipal din Oradea, a murit subit la 17 ani, joi seară, după ce i s-a făcut rău. Adolescentul, elev la Colegiul Naţional Iosif Vulcan, a murit, scrie BIHOREANUL, în jurul orei 21, după ce le-a spus părinţilor săi că nu se simte bine, […] Post-ul Un tânăr de 17 ani, fiul directorului de îngrijiri de la Spitalul Municipal din Oradea, a murit subit la 17 ani apare prima dată în Libertatea.ro.

Un tânăr de 17 ani, fiul directorului de îngrijiri de la Spitalul Municipal din Oradea, a murit subit la 17 ani

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Contractul-cadru pentru 2018 aduce o serie de noutăţi, printre care faptul că medicii de familie vor putea cere analize pentru depistarea hepatitei B şi C pentru toate categoriile de asiguraţi şi pot face spirometrie pentru monitorizarea astmului

Simona Halep (2 WTA) a anunţat că nu va mai juca, cel puţin până în luna martie, iar apoi a aflat cum principala ei rivală şi-a păstrat primul loc în clasamentul WTA. Jucătoarea daneză

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Nu putem trece peste abuzurile care se petrec într-un stat ce se doreşte democratic şi demn de Uniunea Europeană. Bucuria libertăţii (programată artistic) în Turcia lui Deniz Yucel, corespondent turc de naţionalitate germană la Die Welt, după

Mihai Bendeac a împlinit 35 de ani, iar de ziua sa, Codin Maticiuc, a dat publicității o poveste neștiută despre ei. Actorul de comedie Mihai Bendeac, care nu mai realizează emisiunea „În puii mei”, a împlinit 35 de ani în data de 16

Un stil de viață extrem de simplu, care combină trei obiceiuri banale, îți poate prelungi viața în mod surprinzător. Citește mai

Mulţi adolescenţi şi tineri visează să devină pompieri, dar e bine să ştie că pentru asta îi aşteaptă mii de ore de antrenamente infernale, la propriu. Ca să vă convingeţi, urmăriţi câteva filmări spectaculoase

La o percheziţie, poliţiştii din Galaţi au descoperit un adevărat arsenal deţinut ilegal de un bărbat din comuna Corod. Ofiţerii ridicat arme de vânătoare, muniţie, precum şi alte bunuri deţinute ilegal, de la individul bănuit de uz de

La petrecerea care a durat până sâmbătă dimineaţa, în zori, au participat câteva sute de membri vânători şi pescari sportivi din

Porţiunea surpată face parte din primul tronson al bulevardului Ştefan cel Mare, reamenajat începând cu luna august

Actriţa americană Charlyne Yi (32 de ani) cunoscută din serialul „House“, l-a acuzat pe starul rock Marilyn Manson (49 de ani) că a hărţuit-o când a vizitat platourile de filmare ale producţiei în calitate de

Un bărbat de 47 de ani a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept şi braconaj cinegetic. La domiciliul său mai multe arme de vânătoare, una dintre acestea fiind

La 180 de kilometri de München şi la 70 de kilometri de Salzburg, în Austria se află un spectaculos complex cu circuite auto unde poţi testa maşini şi motociclete în condiţii extreme şi unde poţi face drifturi legale. Deschis în 1989,

Rusia vrea să vadă Europa puternică şi stabilă, continentul european fiind cel mai mare partener comercial-economic al său, a declarat şeful diplomaţiei ruse Serghei Lavrov într-un interviu

Perechea româno-olandeză Horia Tecău/Jean-Julien Rojer s-a oprit în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Rotterdam (ATP), dotat cu premii totale de 1.862.925 euro, după ce

Ambros Martin (49 de ani) se va despărți de Gyor la finalul acestui sezon, parafând deja o înțelegere cu campioana Rusiei, Rostov. "Fanii formației știau deja asta, le-am spus-o într-o întâlnire din urmă cu

Nicolae Dică a prefațat derby-ul cu Dinamo, anunțând schimbări importante în echipa de start a celor de la FCSB. ...despre rivalii din derby: "Dinamo traversează un moment bun. Ne va aștepta o partidă foarte grea. Au avut

Gabriela Cristea a trecut prin cea mai cumplită experiență după ce a fost la un pas de moarte din cauza unei piftii pe care a lăsat-o pe foc. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, care are un salariu impresionant la Kanal D, a trecut

Nu te grăbi să invidiezi broscoiul din imagine! Deşi fotografiile au făcut înconjurul Internetului şi au iscat dezbateri aprinse, ele ascund un secret teribil! Aşa ceva se putea întâmpla numai în lumea

Viteza i-a adus sfârșitul unui medic din Sibiu. Bărbatul a intrat cu mașina într-un stâlp și a murit pe loc. Citește mai