Un tânăr a fost prins de radar cu peste 120 km/oră în centrul Aradului. Ce amendă a primit 26.09.2022

Arădeanul în vârstă de 19 ani a fost amendat cu 1.305 lei și i s-a oprit permisul pentru patru luni, a transmis IPJ Arad, notează publicația locală Aradon. Radarul a înregistrat o viteză de 128 de kilometri / oră, cu 78 de kilometri mai mult decât era permis. „Polițiștii Biroului Rutier au depistat în noaptea […]

