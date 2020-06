Un surfer a fost ucis de un rechin de trei metri 08.06.2020

08.06.2020 Un surfer a fost ucis de un rechin de trei metri Un surfer a fost ucis de un rechin de trei



Un surfer a fost ucis de un rechin de trei metri

Un surfer a fost ucis de un rechin de trei metri

Un surfer a fost ucis de un rechin de trei metri

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Guvernul României a adoptat joi Strategia de dezvoltare a ecoturismului, act normativ care urmărește promovarea destinațiilor ecoturistice și care creează cadrul legislativ necesar dezvoltării turismului în

Grupul Zentiva a finalizat astăzi preluarea producătorului român de medicamente Solacium Pharma, impreună cu filiala sa, Be Well Pharma, de la Siyiara Enterprises LTD şi Alexandru-Tony

O companie media rusă a eliminat toate scenele care implicau acte sexuale între gay şi bărbaţi sărutându-se, din filmul biografic al lui Elton John, „Rocketman“, invocând legile care interzic „propaganda homosexuală“, potrivit The

Philippe Coutinho, 26 de ani, pare tot mai aproape de plecarea de la Barcelona, fiind dorit cu insistență de Chelsea. Presa din Anglia, citată de Mundo Deportivo, scrie azi că Chelsea pregătește o ofertă astronomică pentru brazilianul

România a avut cândva cel mai frumos yacht din lume, care a navigat pe apele Mediteranei şi apoi a poposit ani la rând în Marea

Cutremur în România, în prima zi din iunie, la ora 1 și 11 minute. Citește mai

A început Openul European de Judo care se va desfășura în acest weekend la Cluj-Napoca. Competiția a început sâmbătă la 9.30, iar finalele vor fi live pe Look Sport de la 15.30. Citește mai

Simona Halep, locul 3 WTA, și Lesia Tsurenko, locul 27 WTA, luptă azi pentru optimi la Roland Garros, de la 12:00, pe Eurosport 1 și LIVE pe GSP.RO. Justine Henin, fost lider mondial și câștigătoare a 7 turnee de Grand Slam, a vorbit despre

Pe arena lui Betis, ”Benito Villamarin”, din Sevilla, Valencia a cucerit Cupa Regelui la 100 de ani de la înfiinţare. ”Liliecii” au început tare și aveau deja 2-0, prin reușitele lui Gameiro (21) și Rodrigo (33) Messi şi-a readus echipa

Horoscop 26 mai 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 26 mai 2019 - Berbec: S-ar putea să fii tentat să ieși în evidență, cu orice preț, în grupul de prieteni sau rude. Poate vei reuși să îi impresionezi pe unii, dar

Alina Trifu, tânăra care s-a aruncat de la etajul 11 al hotelului Intercontinental, a lăsat un bilet de adio. Vineri seară, Alina Trifu a decis să-și pună capăt zilelor. Tânăra s-a aruncat în gol de la etajul 11 al hotelului Intercontinental

În ziua în care lumea fotbalului se pregăteşte de fiesta, aşteptând finala Ligii Campionilor, presa spaniolă a venit cu o ştire

După ce a câştigat alegerile europarlamentare detaşat la nivelul judeţului Maramureş, PNL a început să facă curăţenie în organizaţie. Astfel, în cadrul Comitetului Director Judeţean s-a luat decizia de demarare a procedurilor pentru

Un profesor din America a fost suspendat după ce a fost filmat în timp ce o pipăia pe una dintre elevele sale. O filmare postată pe o rețea de socializare îl prezintă pe un profesor american în timp ce o atinge pe spate, în mod nepotrivit, pe

UPDATE Suveranul Pontif a ajuns cu avionul la Sibiu, duminică, în ultima zi a vizitei sale în România. De la Sibiu, Papa Francisc se va îndrepta spre Câmpia Libertăţii de la Blaj, unde va

Meteorologii au actualizat, duminică, prognoza pentru Bucureşti, avertizând că până miercuri dimineaţa se vor semnala ploi torenţiale, descărcări electrice, vijelii şi grindină, temperaturile maxime situându-se între 22 şi 28 de grade

Duminică, 2 iunie 2019, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 30 mai 2019, Loteria Română a acordat 14.194 de câștiguri, în valoare totală de 585.857,92 lei. La

Volumul "Cum am trecut prin comunism. Al doilea sfert de veac"| de Lucian Boia a fost lansat la Salonul Internaţional de Carte Bookfest, sâmbătă,în standul Editurii

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat, duminică, că a ordonat tiruri de rachete împotriva poziţiilor armatei siriene după ce rachete siriene au vizat teritoriul israelian, informează

Platforma informatică a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi sistemul informatic pentru administrare fiscală la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) sunt propuse a fi realizate în parteneriat public-privat, conform