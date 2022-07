Un sucevean a spart un magazin pentru că era înfometat. Acum este cercetat pentru tentativă de furt calificat, după ce a mâncat două iarturi, o roşie şi o pâine 11.07.2022

11.07.2022 Un sucevean a spart un magazin pentru că era înfometat. Acum este cercetat pentru tentativă de furt calificat, după ce a mâncat două iarturi, o roşie şi o pâine Un bărbat din Suceava a ajuns în atenția polițiștilor după ce a intrat într-un magazin din apropierea casei sale și a încercat să fure două iaurturi, o roșie și o pâine. Foamea și lipsa banilor […] The post Un sucevean a spart un



Un sucevean a spart un magazin pentru că era înfometat. Acum este cercetat pentru tentativă de furt calificat, după ce a mâncat două iarturi, o roşie şi o pâine

Un bărbat din Suceava a ajuns în atenția polițiștilor după ce a intrat într-un magazin din apropierea casei sale și a încercat să fure două iaurturi, o roșie și o pâine. Foamea și lipsa banilor […] The post Un sucevean a spart un magazin pentru că era înfometat. Acum este cercetat pentru tentativă de furt calificat, după ce a mâncat două iarturi, o roşie şi o pâine appeared first on Cancan.

Un sucevean a spart un magazin pentru că era înfometat. Acum este cercetat pentru tentativă de furt calificat, după ce a mâncat două iarturi, o roşie şi o pâine

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cântărețul și instrumentistul Doru Stănculescu a murit, luni, la vârsta de 71 de ani. Doru Stănculescu s-a născut în București, la 25 iunie 1950 și a murit, luni, în 23 august 2021, la vârsta de 71 de

Acela ești tu, cu siguranță. Tu, care faci totul pentru confortul copilului tău, care te gândești permanent la educația lui și, nu în ultimul rând, la sănătatea lui. Tu, care te transformi de multe ori în eroul din poveștile copilului tău,

Citește interviul cu SuperCâștigătorul care a dat marea lovitură la Constanța! LD din Constanța este, din 22 august, mai bogat cu exact 4,519,068 lei. Atât valora Jackpotul de inimă neagră pe care l-a lovit cu o miză de 20 lei jucând de

În tăcere și cu multă încordare, în culise se derulează o confruntare între Consiliile Județene și unii dintre oamenii din Sănătate. Miza e reforma din Sănătate, ca o condiție a construirii spitalelor regionale și a celorlalte clinici de

La mai puţin de o lună de la debutul campaniei de administrare a unei a treia doze de vaccin pentru Covid-19, în Israel au apărut primele semne ale impactului acesteia asupra ratei de infectare şi a formelor grave de îmbolnăvire alimentate de

Sucursalele companiilor de asigurări au ajuns la subscrieri de 257,7 mil. lei în primul trimestru (T1) dn 2021, în creştere uşoară cu 4%, faţă de perioada similară a anului

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a anunțat miercuri, 25 august, printr-o postare pe Facebook, că s-a căsătorit. Mireasa este diplomatul ONU Yiran Lin. „M-am căsătorit cu partenera mea Yiran Lin. Sunt norocos și recunoscător

Voicu Rădescu, unul dintre cei mai vizionari oameni de cultură din România, a murit la vârsta de 65 de

Interlopul Bebino a făcut un atac de panică în instanţă, după ce a fost adus în faţa procurorilor să dea explicaţii într-un nou dosar. La faţa locului, a fost chemată ambulanţa, iar liderul clanului Sportivilor a primit îngrijri medicale.

Primarul municipiului Chişinău, Ion Ceban, cere autorităţilor centrale să ajusteze cadrul legal, astfel ca agenţii economici şi cetăţenii care nu distrug pe terenurile lor ambrozia să fie

Femeia în vârstă de 37 de ani, cu o greutate de 220 kg, a născut al cincilea copil, la maternitatea „Cuza Vodă” din Iaşi. O echipă formată din trei medici, chirurgi şi anestezişti au fost […] The post Cazul care a uimit medicii din

Cu toții ne dorim propria locuință în care să ne putem trai liniștiți viață alaturi de propria familie. A avea propria locuință, implică și o responsabilitate foarte mare în ceea ce privește întreținerea acesteia. Un aspect foarte

Rusia a anunțat joi seară autorizarea celui de-al cincilea vaccin al său anti-Covid, chiar în ziua în care țara a înregistrat 820 de decese din cauza virusului, cel mai mare număr de la începutul pandemiei, relatează Agerpres, care citează

Pe drumul care lega odată Muntenia de Ardeal prin poarta Brașovului, la 43 de kilometri de Ploiești și o aruncătură de băț de Câmpina, dintre spinările verzi-argintii ale dealurilor poți întrezări, dacă

Aerostar Bacău (ARS), companie ce activează în domeniul fabricaţiei de produse de aviaţie şi mentenanţă, a încheiat primele şase luni din 2021 cu o cifră de afaceri de 174 milioane lei, în creştere cu 8% faţă de perioada similară din

Un accident rutier a avut loc vineri, 27 august, în comuna Şona din Alba chiar în faţa sediului postului de

Leul digital ar putea fi lansat prin trei scenarii posibile, care includ fie banca centrală, fie o bancă privată, fie niciuna dintre aceste entităţi, a explicat Lucian Todea, cofondator şi CEO al Elrond Network, compania din Sibiu care a lansat

Jucătoarea română de tenis Irina Begu, 31 de ani, s-a calificat în finala turneului WTA de la Cleveland (Ohio, SUA), dotat cu premii totale de 235.238 $, după ce a învins-o vineri, 27 august, pe poloneza Magda Linette, scor 7-6 (5), 6-2,

Meciul Zilei vă este prezentat de tipsterii GSP.RO Alberto Boțoghină și Sebastian

Opera lui Enescu este scoasă la mezat într-o licitație extrem de controversată. Se vând vioara și manuscrisul uneia dintre cele mai importante opere dintre lucrările marelui compozitor. Nimeni nu știe cum au apărut obiectele în colecția