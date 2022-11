Un studiu arată că persoanele cu depresie au o capacitate redusă de eliberare a serotoninei în creier 07.11.2022

Oamenii de ştiinţă susţin că au găsit prima dovadă directă că persoanele cu depresie au o capacitate redusă de eliberare a serotoninei în creier. Descoperirile confirmă ideea că un răspuns scăzut al serotoninei ar putea juca un rol important în depresie.

