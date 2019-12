Un student din Gorj a dispărut! Familia oferă 10.000 de euro recompensă 20.12.2019

20.12.2019 Un student din Gorj a dispărut! Familia oferă 10.000 de euro recompensă Un student din Gorj a dispărut! Familia oferă 10.000 de euro recompensă. Un tânăr din comuna Plopșoru, student la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din Timișoara, este de negăsit de patru zile. Vasile Alexandru Sandu are



Un student din Gorj a dispărut! Familia oferă 10.000 de euro recompensă

Un student din Gorj a dispărut! Familia oferă 10.000 de euro recompensă. Un tânăr din comuna Plopșoru, student la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din Timișoara, este de negăsit de patru zile. Vasile Alexandru Sandu are vârsta de 22 de ani și nu a mai dat un semn de viață de luni. Acesta […] The post Un student din Gorj a dispărut! Familia oferă 10.000 de euro recompensă appeared first on Cancan.ro.

Un student din Gorj a dispărut! Familia oferă 10.000 de euro recompensă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Francezii îi spun Île flottante, în engleză Floating island, adică insule plutitoare, pentru bulgăraşii din spumă de ou care plutesc pe crema fină de vanilie. Bănăţenii şi ardelenii îi zic, simplu, lapte de pasăre şi este unul din

Militarul avea 48 de ani şi nu era cunoscut cu afecţiuni cronice. Tragedia a avut loc în noaptea de sâmbătă spre

FC Barcelona şi Espanyol s-au întâlnit în derbyul oraşului catalan, victoria revenind liderului din Primera

Secţiile de vot au fost deschise în Ucraina pentru primul tur al alegerilor prezidenţiale, extrem de imprevizibile, cu un actor fără experienţă politică în fruntea sondajelor într-o ţară care se confruntă cu un război, potrivit

Vremea se va încălzi duminică, urmând a se înregistra valori diurne uşor mai ridicate decât cele climatologic specifice datei, în regiunile intracarpatice, şi apropiate de acestea în restul zonelor. Conform Administraţiei Naţionale de

L-a ironizat, iar apoi l-a sărutat. Cam aşa se poate descrie în câteva cuvinte întâlnirea dintre Mihai Bendeac şi fosta iubită, Roxana Vancea. Aceasta a povestit pe scena iUmor momente amuzante din viaţa de

Imagini cu un grup de capre negre în Parcul Natural Bucegi, realizate în timpul unei acţiuni de monitorizare, au fost publicate pe pagina de Facebook a Romsilva. Caprele negre trăiesc în grupuri de până la 30, structura grupurilor fiind

Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” Slobozia care fac parte din formaţia corală s-au calificat la faza naţională a Olimpiadei

CFR Cluj a învins-o pe Astra Giurgiu cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a treia a fazei play-off a Ligii I de fotbal. La primul meci oficial de la

Avocata liberală Zuzana Caputova va deveni prima femeie preşedinte al Slovaciei, potrivit rezultatelor aproape complete al celui de-al doilea tur al alegerilor publicate sâmbătă seară de Oficial naţional

Phenianul a denunţat duminică raidul efectuat luna trecută împotriva misiunii diplomatice nord-coreene din Madrid, care a fost revendicat de un grup de opozanţi, ca fiind un "atac terorist grav",

Un subofiţer din cadrul Detaşamentul de Pompieri Focşani, în vârstă de 48 de ani, a murit în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce i s-a făcut rău în timpul serviciului, a informat

Ucrainenii merg duminică la urne în cadrul primului tur al alegerilor prezidenţiale care se anunţă unul imprevizibil, cu un actor de comedie fără experienţă politică în fruntea sondajelor şi cu

Derby-ul dintre Inter Milano și Lazio va avea loc azi, de la ora 21:30. Înainte de această partidă, Inter este pe locul 3 în clasament, cu 53 de puncte. Lazio se află pe a 6-a poziție în Serie A, cu 45 de puncte. Click aici

Şocul la echipă produs prin schimbarea antrenorului a dat roade, am lăsat în urmă arhaicul 1-0 a lui Alin şi am trecut la un modern 1-0 în stil Dan Petrescu. Vorba lui DP, nu l-am mai introdus pe Cristi Bud pentru că 1-0 e 1-0. 3

FCSB și CSU Craiova joacă azi, de la ora 20:30, în derby-ul etapei a 3-a din play-off. Partida este liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și în direct pe LookSport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. liveTEXT de la 20:30 » FCSB - CSU

Manchester City s-a impus cu 2-0 pe terenul celor de la Fulham. Antrenorul lui City, Pep Guardiola, l-a ironizat pe rivalul Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, care a tot dat vina pe vreme pentru rezultatele nefavorabile. „E o oră

Nuntă mare la PSD. Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda au făcut aseară petrecerea, după ce luna trecută s-au căsătorit civil și religios. Citește mai

Simona Halep a fost "înţepată" de Karolina Pliskova, după ce cehoaica a pierdut finala de la Miami. Citește mai

Despre Piramida „întunecată” care s-ar afla complet sub pământ şi ar reprezinta o sursă nebănuită de energie s-a tot scris, numai că, potrivit unor noi dezvăluiri, guvernul american ascunde adevărul despre acea zonă devenită imediat