Un start-up pe zi. Un francez şi un român au pornit cu 200.000 euro microberăria One Beer Later din Buzău 07.10.2019

Berea One Beer Later se găseşte în HoReCa, dar şi în reţelele de hipermarketuri Kaufland, Auchan şi Carrefour şi în magazine online.

Un accident grav s-a produs luni seara pe Autostrada A 1, între Timişoara şi Lugoj, la kilometrul 484, în apropiere de localitatea Remetea Mare. Au fost implicate un TIR înmatriculat în Polonia şi un

Biroul şefului Hamas Ismail Haniyeh din Gaza a fost grav afectat luni în urma unui raid israelian, potrivit unor martorilor şi unor surse din serviciile palestiniene de securitate, în atacul declanşat de Israel ca ripostă la un tir de rachetă care

Leurda este cunoscută ca remediu natural, se spune, de milenii. Este leacul din lunile de primăvară pe care natura îl oferă organismului pentru a se curăţa de toxine şi a întări sistemul

Valoarea celor 300 de avioane Airbus comandate de China este de aproximativ 30 de miliarde de euro (33,94 de miliarde de dolari), a anunţat luni un oficial al preşedinţiei franceze, transmite Reuters. "Numai

Selecţionata de fotbal Under-21 a României a învins formaţia Under-20 a Danemarcei, cu scorul de 1-0 (1-0), luni, într-un meci amical disputat în Spania, la Marbella Football Center. Unicul gol al partidei

Preşedinta Curţii supreme, Cristina Tarcea, a catalogat, luni seară, sesizarea transmisă de vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Florin Iordache Curţii Constituţionale a României privind un conflict

„Faptul că sectorul manufacturier german are probleme este un semn că turbulenţele din comerţul global afectează o economie exportatoare de importanţă vitală. Acelaşi lucru este valabil pentru

Un procuror din cadrul Direcției Naționale Anticorupție a solicitat, luni, Înaltei Curți de Casație și Justiție rejudecarea dosarului în care Călin Popescu-Tăriceanu a fost achitat în primă instanță pentru mărturie mincinoasă. De

Peste cinci mii de puieți de salcâm au fost plantați pe câmpurile afectate de alunecări de teren din Potcoava, judeţul Olt. (5 euro/luna și ai net NELIMITAT) Un medic stomatolog din Slatina a mobilizat 200 de voluntari, pacienți și elevi de la

A fost stabilit programul oficial al Sfântului Părinte în ţara noastră, iar măsurile de securitate sunt fără precedent. Papa Francisc va ajunge în România pe 31 mai, la ora 11 şi 30 de minute. Pe aeroportul Henri Coandă, va fi

În Venezuela s-a produs luni a doua mare pană de curent, după cea din 7 martie, care a afectat ţara timp de o săptămână, relatează AFP. Citește mai

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, la un post TV, că există nemulţumiri serioase în partid în legătură cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, dar că el zice să mai aştepte. Citește mai

Simoan Halep a declarat, luni, după ce a învins-o pe Venus Williams, în optimile de finală ale Miami Open, că este o plăcere pentru ea să joace împotriva surorilor

Zece start-up-uri de tehnologie cu afaceri cuprinse între 100.000 de euro şi 1 milion de euro au fost selectate să intre în acceleratorul de business derulat de BCR, a doua cea mai mare bancă locală, împreună cu InnovX. Intrarea în

Hotelul de patru stele Crowne Plaza din nordul Capitalei, parte din lanţul hotelier ANA Hotels, controlat de familia Copos, ţinteşte pentru acest an afaceri mai mari cu 10%, după ce anul trecut a bifat o creştere similară, potrivit oficialilor

Raiffeisen Bank România, numărul 4 pe piaţă, propune acţionarilor vânzarea unor obligaţiuni până la un plafon maxim al principalului de 1 mld. euro sau echi­valent lei, respectiv 4,75 mld. lei, prin care intenţionează să diversifice sursele

Carmen Avram, jurnalista de la Antena 3 desemnată să ocupe poziția a doua pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare, spune că "a prins drag" de PSD și de Liviu Dragnea. Citește mai

Amazon este cel mai mare magazin online din lume si poate fi accesat si de pe teritoriul Romaniei si pot fi plasate comenzi cu multa usurinta. Citește mai

Preşedintele României a atacat Biserica Ortodoxă Română. Puţini au sesizat acest aspect al şarjei lui Klaus Iohannis de marţea trecută la adresa celor care au sprijinit Referendumul pentru Familie. Şi, pentru prima oară după 1989, BOR

Un cetăţean american a murit, marţi dimineaţă, în aeroportul Otopeni, în urma unui infarct, informează Compania Naţională de Aeroporturi