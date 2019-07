Un start-up pe zi. Silvia Chiteală şi Laura Cazacu produc rochii sub brandul Chotronette într-un atelier din Iaşi şi îmbracă mirese din Marea Britanie, SUA, Danemarca sau Italia 20.07.2019

20.07.2019 Un start-up pe zi. Silvia Chiteală şi Laura Cazacu produc rochii sub brandul Chotronette într-un atelier din Iaşi şi îmbracă mirese din Marea Britanie, SUA, Danemarca sau Italia Rochiile Chotronette sunt produse într-un atelier de 100 de metri pătraţi situat într-o zonă centrală a oraşului



Un start-up pe zi. Silvia Chiteală şi Laura Cazacu produc rochii sub brandul Chotronette într-un atelier din Iaşi şi îmbracă mirese din Marea Britanie, SUA, Danemarca sau Italia

Rochiile Chotronette sunt produse într-un atelier de 100 de metri pătraţi situat într-o zonă centrală a oraşului Iaşi.

Un start-up pe zi. Silvia Chiteală şi Laura Cazacu produc rochii sub brandul Chotronette într-un atelier din Iaşi şi îmbracă mirese din Marea Britanie, SUA, Danemarca sau Italia

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Aproape 200 de percheziţii au loc joi dimineaţă în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală, fiind vizate 103 persoane, anunţă

Mai multe formaţiuni unioniste sunt în proces de negociere pentru crearea unei forţe unice cu care să participe la următoarele alegeri locale care vor avea loc în acest an. Declaraţia aparţine lui Anatol Ursu, membru al Blocului Unităţii

Joi, vremea va fi normală termic. Cerul va mai avea înnorări în cursul zilei, iar condiţiile de ploaie vor fi reduse. Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă de 3...4 grade, uşor mai scăzută în zona preorăşenească,

Geamul unui troleibuz de pe ruta Nr. 2 a fost deteriorat după ce persoane necunoscute au tras în direcţia acestora, preliminar, dintr-o armă pneumatică. Incidentul a avut loc miercuri seara, în jur de ora 23.00, pe Bulevardul Dacia. Persoanele care

Un tip încerca să se dea jos din maşină în faţa blocului meu. Era pe scaunul din dreapta, iar persoana de la volan îi făcea semn să coboare mai repede: loc de parcare nu era, ca de obicei, aşa că maşina fusese pur şi simplu oprită în drum.

Simularea examenului de bacalaureat se va încheia joi cu proba la alegere a profilului şi specializării, susţinută doar de elevii claselor a XII-a. Rezultatele vor fi comunicate pe data de

Premierul britanic Theresa May se deplasează joi la Bruxelles, în marja summitului Consiliului European, pentru a încerca să convingă UE să aprobe amânarea Brexit-ului, solicitată miercuri,

Boxerul român Lucian Bute, în vârstă de 39 de ani, fost campion mondial IBF la categoria supermijlocie între 2007 şi 2012, şi-a anunţat, miercuri, într-o postare în reţelele de socializare, retragerea

Din cele 17.694 de poduri şi podeţe aflate de-a lungul reţelei feroviare, la sfârşitul anului trecut, circa 47% aveau durata normată de funcţionare expirată, iar 28% aveau durata de viaţă

Piaţa de eCommerce din România ar putea creşte anul acesta cu aproximativ 30%, pe fondul încrederii mai mari a consumatorilor români în comerţul online şi a creşterii puterii de cumpărare, potrivit estimărilor VTEX, furnizor global de soluţii

Zvonurile privind legătura dintre topmodelul Christen Harper și Jared Goff, jucătorul lui Los Angeles Rams, par să se confirme. La începutul acestei săptămâni, cei doi au fost surprinși de reporterii TMZ în Woodland Hills, pe

România U19 și România U17 s-au făcut de râs la debutul în Turul de Elită, încasând în total 10 goluri de la adversari mediocri. Juniorii mari, antrenați de Daniel Oprescu, au fost striviți de Irlanda

Nicu Maharu, unul dintre cei mai cunoscuți interlopi din România, a murit în această dimineaţă, după o luptă cruntă cu cancerul. Nicu Maharu se lupta de mai bine de un an cu această boală. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru cel

Lucian Bute a anunţat pe Facebook că se retrage din activitatea sportivă. Astfel, campionul nostru la box a agăţat mănuşile în cui. Citește mai

Sony Pictures a lansat primul trailer pentru Once Upon a Time in Hollywood, cel de-al nouălea film al lui Quentin Tarantino. Citește mai

Altex are mereu oferte interesante, iar noua promotie din ultima luna de iarna pare sa atraga atentia tuturor cumparatorilor. Am facut si noi o selectie a celor mai interesante categorii de produse. Citește mai

Clipul de promovare a României a fost blocat pe YouTube în urma unei confuzii. La solicitarea „Adevărul“, atât Ministerul Turismului, autorul filmării, cât şi Pro TV, despre care s-a scris că ar fi cerut blocarea clipului, au oferit

Printre multe cereri la care au de răspuns angajaţii unui spital din România se numără şi cele privind ora naşterii unor persoane. La Spitalul Judeţean de Urgenţă din Baia Mare cei care lucrează la arhivele instituţiei medicale răspund

Două avioane de vânătoare de tip Suhoi Su-27 aparţinând armatei ruse au interceptat un bombardier strategic american de tip B-52H deasupra Mării Baltice, a anunţat joi Ministerul rus Apărării, citat de agenţia de

Proiectul de act normativ, iniţiat de Liviu Dragnea anul trecut, care prevede împroprietărirea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor cu hectare de pădure care nu i-au aparţinut niciodată, a fost adoptat deja de Senat, aflându-se în dezbatere