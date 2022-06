Un salariu pe zi. Un specialist în ticketing câştigă între 700 şi 1.000 de euro net pe lună 17.06.2022

17.06.2022 Un salariu pe zi. Un specialist în ticketing câştigă între 700 şi 1.000 de euro net pe lună Un specialist în ticketing are un salariu care variază, în medie, între 700 şi 1.000 de euro net pe lună, după cum arată datele furnizate de platforma de recrutare online



Un salariu pe zi. Un specialist în ticketing câştigă între 700 şi 1.000 de euro net pe lună

Un specialist în ticketing are un salariu care variază, în medie, între 700 şi 1.000 de euro net pe lună, după cum arată datele furnizate de platforma de recrutare online BestJobs.

Un salariu pe zi. Un specialist în ticketing câştigă între 700 şi 1.000 de euro net pe lună

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Producţia de îngheţată din România a scăzut cu peste 17% anul trecut, astfel că a ajuns la doar 34,02 mil. litri faţă de 41,36 mil. litri în 2019, arată datele

Durere fără margini după un accident care a avut loc în Bacău, în care și-au pierdut viața șapte persoane, între care doi copii, iar alţi cinci oameni au fost răniţi în urma impactului frontal dintre un autoturism şi un microbuz. La o

Noi detalii din ancheta privind arestarea miliardarului grec care a accidentat mortal un motociclist în Bulgaria și a fugit de la locul faptei, venind în România, au fost făcute publice. Acesta a fost prins într-un imobil din Măgurele, unde a vrut

Pare mai greu să faci un piure catifelat şi totuşi dens decât o oală de sarmale în cuib. Ba rămâne plin de cocoloaşe, ba prea lipicios, când este prea rece, când prea

Campania de plată în avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plată în anul 2021 va începe la 18 octombrie 2021, transmite APIA. Până la 15 octombrie 2021 vor fi finalizate controalele

Daniel Pavel, prezentatorul sezonului 2 al emisiunii ”Survivor” a făcut dezvăluiri despre următorul sezon. Prezentatorul spune că e pregătit să se întoarcă la cel mai iubit show. El a fost întrebat dacă ar mai prezenta […] The post

Mongolia va impune o interdicţie pe o perioadă de trei ani pentru vânarea marmotelor. Scopul este acela de a preveni răspândirea ciumei bubonice la oameni, spune Ministerul Mediului şi Turismului, care a făcut publică a ceastă

Start-up-ul AIMinded din Timi­şoara, care dezvoltă un sistem pentru diagnosticarea automată a tumorilor canceroase pulmonare, prin intermediul unui algoritm de inteligenţă artificială, caută o finanţare de 100.000 de euro care să le permită

Emilio Ballack (18 ani), fiul cel mijlociu al fostului mare fotbalist german Michael Ballack (44), a decedat în urma unui accident cu ATV-ul, anunță presa internațională. Emilio Ballack a murit într-un tragic accident de ATV, fiind strivit

Cel puţin 10 rachete au fost lansate, vineri, din sudul Libanului către Israel, potrivit agenţiei libaneze National News, în ceea ce pare a fi o relansare a violenţelor de-a lungul frontierei comune, scrie

Concurs cu premii în promisiuni pentru cine răspunde la această întrebare Minte Deian Sorescu? Minte Iuliu Mureșan? Să vedem ce au spus cei doi și, ca niște mici exploratori familiarizați cu vegetația și fauna din fotbalul nostru, să

În primele şase luni ale acestui an au fost înfiinţate cele mai multe companii comparativ cu aceleaşi perioade din ultimii ani, astfel că între lunile ianuarie şi iunie au fost deschise peste 79.700 de companii noi, cu 62% mai multe faţă de

O echipă de experți din cadrul Departamentul de Apărare al SUA a concluzionat că drona din spatele atacului mortal asupra navei Mercer Street a fost produsă în Iran, a declarat vineri Comandamentul Central al SUA, citat de CNN. Altfel spus, Iranul

Poveste aproape ireală în Constanța! M. C. P. este cunoscut cu antecedente penale, atât pe parte de infracțiuni rutiere cât și pentru fapte cu violență. Și cum istoria are tendința de a se repeta, de […] The post Uluitor! Prins făcând

Tot mai multe femei aleg să fie salvamari pe litoral. Sunt tinere şi bine antrenate, iar la fiecare pas atrag privirile tuturor. Fetele salvamar stârnesc admiraţie chiar şi atunci când salvează vieţi. Abilităţile le sunt, însă, de multe ori

Accident cumplit, pe o şosea din Tulcea. O femeie a fost spulberată de o mașină chiar pe o trecere de pietoni, potrivit

Vineri, 13 august, Teatrul „Stela Popescu” prezintă la Teatrul de vară Herăstrău spectacolul „Hoţul de mărgăritare” în regia Amaliei Ciolan, scenografia Mihaelei Popescu şi coregrafia

Laboratoarele Fares Bio Vital, o afacere deţinută de antreprenori români, a raportat pentru 2020 o cifră de afaceri de aproape 102,7 mil. lei (21,3 mil. euro), în creştere cu 25% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 81,9 mil.

Antrenoarea echipei de pentatlon modern a Germaniei, Kim Raisner, a fost exclusă de la JO după ce a lovit un cal. Ea a lovit calul sportivei Annika Schleu, care a refuzat să treacă obstacolele la proba de

La Londra, în 1948, la ”cea mai tare cursă din lume”, Cabrera, Richards și Gailly au arătat lumii că maratonul rămâne o probă fenomenală. Trei băieți de peste Atlantic au terminat în primii 10 Avea 13 ani, când ăl bătrân, Claro,