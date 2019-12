Un producător ungar de mâncare vegană pătrunde pe piaţa americană 04.12.2019

Compania ungară Plantcraft Innovacios va intra pe piaţa americană cu produsele sale alimentare vegane, după ce a primit o investiţie de 150 milioane de forinţi (48 mil. euro) din partea X-Ventures Gamma Venture Capital Fund, notează Budapest Business Journal.

