Un procuror independent va investiga documentele secrete găsite în posesia lui Biden 13.01.2023

13.01.2023 Un procuror independent va investiga documentele secrete găsite în posesia lui Biden Ministrul american al Justiţiei, Merrick Garland, a numit joi un procuror independent pentru a investiga documentele confidenţiale găsite într-un fost birou şi în reşedinţa privată a preşedintelui Joe Biden, relatează



Un procuror independent va investiga documentele secrete găsite în posesia lui Biden

Ministrul american al Justiţiei, Merrick Garland, a numit joi un procuror independent pentru a investiga documentele confidenţiale găsite într-un fost birou şi în reşedinţa privată a preşedintelui Joe Biden, relatează AFP.

Un procuror independent va investiga documentele secrete găsite în posesia lui Biden

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Incidentul s-a consemnat vineri, 4 februarie, la un priveghi ce a avut loc în cartierul Micro 2, a informat publicația Lugoj Info. Potrivit unui comunicat al IPJ Timiș, citat de Opinia Timișoarei, bărbatul care a tras a fost reținut 24 de ore.

Ovidiu Şandor, CEO, Mulberry Development, spune că anul acesta plănuieşte să investească într-un nou domeniu, mai exact în finanţarea start-up-urilor din diverse domenii, dar care se folosesc de tehnologie pentru a crea un model de business

A fost alertă, într-un bloc din Tecuci, după ce câțiva locatari au vrut să facă un grătar în

Proprietarii de spaţii de cazare din zona montană Rânca, din judeţul Gorj, se plâng de faptul că au fost nevoiţi să anuleze o serie de rezervări din cauza lipsei apei, deşi au contract de furnizare cu operatorul de apă şi canal

Despre Marea Criză din anii ’30 s-a creat impresia că a luat prin surprindere pe toată lumea. Și totuși, Roger Ward Babson - precursorul lui Dr. Doom, Nouriel Roubini - a vorbit pe 5 septembrie 1929 la Conferința națională anuală de economie

Viața Niculinei Stoican nu a fost numai ”lapte și miere”. Artista a vorbit despre relația pe care o are cu soțul ei, dar și despre clipele grele prin care a trecut atunci când acesta a […] The post Cine este şi cu ce se ocupă Valentin

Exista de multe ori situatii in care un serviciu de inchirieri auto Bucuresti este o optiune mult mai buna in comparatie cu transportul in comun sai cu serviciile de taximetrie care pot fi uneori destul de costisitoare.

Aproape 30 de hectare de vegetaţie uscată au ars, luni după-amiază, în apropierea localităţii Satu Nou, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU)

Vremea rea face ravagii pe drumurile din țară. Trei TIR-uri au rămas blocate în Pasul Gutâi, din cauza unei avalanşe. Pe mai multe drumuri din Maramureş se circulă în condiții de

Anul 2021 a venit cu un număr record de tranzacţii de fuziuni şi achiziţii şi o valoare totală estimată la peste 4 miliarde de

CFR Cluj a solicitat o lovitură de la 11 metri în minutul 46 al meciului cu UTA. În urma unui carambol în careul oaspeților, mingea a ajuns la Billel Omrani, introdus pe teren la pauză. Francezul a șutat, Idriz Batha a respins cu piciorul, iar

Paul Surugiu, alias Fuego, este pregătit să concerteze în multe orașe începând cu luna martie. Artistul va da startul unui mega-turneu în țară, iar în luna mai va avea spectacol la Sala Palatului. Turneul va […] The post Fuego a dat

Survivor România este unul dintre cele mai urmărite show-uri de televiziune, mii te telespectatori stând cu sufletul la gură în fiecare seară de întreceri. Ce nu se vede dincolo de micul ecran, sunt condițiile extrem […] The post Ce

Doliu în teatrul românesc! Un mare actor a murit. Fuego este devastat de durere, deoarece a fost unul dintre artiștii care i-a sărit în

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Discuția haioasă între doi soți a devenit virală. Nevastă-mea mi-a găsit telefonul și a început să-mi citească mesajele: – Cine dracu’ e Alina?!? zbiera ea. […] The

Două persoane au fost rănite, marţi după-amiază, una fiind în stare de inconştienţă, după ce un autoturism s-a ciocnit cu un TIR pe autostrada A1, la marginea municipiului

Aproape 11.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, dintre care doar 2.000 cu prima doză, a anunțat miercuri

Antena 3, singurul canal de știri din România partener al CNN International, alături de cotidianul național Jurnalul organizează, în cadrul proiectului România Inteligentă, conferință națională "Reconectarea încrederii între consumatori,

Între 23% şi 116% se încadrează ma­jorările pe care le-a suferit pre­ţul pe metru pătrat util pentru lo­cu­in­ţele noi în perioada 2010-2022, cel mai mic avans fiind raportat în Bu­cureşti, iar cel mai mare în Cluj-Napoca, după cum

Carmen Brumă este cunoscută de o ţară întreagă datorită performanţelor pe care le-a obţinut ajutând zeci de doamne și domnișoare care și-au dorit să piardă din kilogramele în plus. Recent, partenera lui Mircea Badea a […] The post