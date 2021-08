Un preot a murit, după ce a fost înmormântat de viu 26.08.2021

26.08.2021 Un preot a murit, după ce a fost înmormântat de viu Un preot a murit, după ce a cerut să fie înmormântat sub pretextul că va învia după trei zile, precum Iisus. Pentru un tânăr, din Zmabia, activitățile specifice vârstei nu au prezentat interes prea […] The post Un preot a



Un preot a murit, după ce a fost înmormântat de viu

Un preot a murit, după ce a cerut să fie înmormântat sub pretextul că va învia după trei zile, precum Iisus. Pentru un tânăr, din Zmabia, activitățile specifice vârstei nu au prezentat interes prea […] The post Un preot a murit, după ce a fost înmormântat de viu appeared first on Cancan.

Un preot a murit, după ce a fost înmormântat de viu

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Joaquin Phoenix, unul dintre cei mai respectați actori de la Hollywood, a devenit tată, la vârsta de 45 de ani. Iubita sa, Rooney Mara, a născut recent un băiețel de nota 10 care se va numi River. Anunțul a fost făcut de Victor Kossakovsky,

Situaţie fără precedent în Dolj, unde primarul comunei Sadova s-a stins din viață la câteva ore după ce a aflat că a fost ales edil pentru a treia oară. A murit chiar în timp ce pregătea grătarul pentru a sărbători victoria. A căzut din

Marea surpriză a alegerilor locale din Alba Iulia, pe lângă victoria lui Gabriel Pleşa (USR PLUS), este candidatul independent pentru Consiliul Local, Paul Victor Florea, care a reuşit să obţină voturile necesare obţinerii mandatului de

Retailerul german de ma­teriale de construcţii şi pro­duse pentru gră­dinărit Horn­bach a început să dez­vol­te un magazin nou în Cluj-Napoca, ca parte a strategiei de extin­dere a reţelei de pe piaţa locală. O unitate nouă este

Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter s-a produs în această dimineață, la ora locala 7:35, în judeţul Buzău, zona seismică Vrancea, potrivit datelor Institutului Naţional

FintechOS, furnizor global de tehnologie pentru domeniul financiar-bancar, şi certSIGN, companie specializată în dezvoltarea şi implementarea de aplicaţii software pentru securitatea informaţiilor, anunţă lansarea unei soluţii digitale pentru

Cifra de afaceri a microîntre­prin­de­ri­lor s-a majorat cu 9% în 2019 faţă de 2018, la 203,6 mld. lei (43 mld. euro), arată datele preliminare furnizate de Registrul Comerţului la solicitarea ZF. Nouă din zece firme sunt

Abi Talent, unul dintre cei mai cunoscuți artiști din noua generație, ar fi dat „marea lovitură” în plan sentimental. Interpretul hitului ”Papuci Gucci” s-ar fi cuplat cu fiica unui vestit politician. CANCAN.RO vă prezintă, în

În această perioadă, antreprenorii sociali pot depune cereri de sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural. În prima fază, care durează până pe 15 decembrie (ora 16.00),

Ousmane Dembele (23 de ani) este una dintre țintele lui Manchester United pe piața transferurilor, prețul cerut de catalani fiind unul atractiv. După ce englezii l-au dorit pe Dembele și sezonul trecut, aceștia nu au mai apucat să înceapă

Agenţia Naţională de Meteorologie a emis miercuri o prognoză specială pentru Bucureşti. Potrivit prognozei meteo, pentru intervalul miercuri ora 10.00 – joi ora 10.00, se anunță în București cer temporar noros, iar noaptea va ploua slab.

Vicepreşedintele Comisiei Europene, Vera Jourova, a respins miercuri acuzaţiile premierului ungar Viktor Orban care i-a cerut demisia pe motiv că ar fi făcut declaraţii umilitoare la adresa ungurilor. „Nu am jignit niciodată poporul maghiar”, a

Octombrie este perioada de Lună Albastră, un moment atât de rar încât suntem chemați cu toții să ne oprim și să reflectăm, astfel încât să nu lăsăm soarta să ni se strecoare printre

Anthony Perkins, cunoscut mai ales pentru rolul lui Norman Bates în Psihologia lui Alfred Hitchcock, a avut doar relaţii cu bărbaţi până când şi-a întâlnit soţia, pe Berinthia Berenson, la 40 de

Realizatorul Radu Banciu părăsește postul de știri B1 TV, după aproape zece ani în care a realizat emisiunea de la miezul nopții, ”Lumea lui Banciu”. Potrivit Paginademedia.ro, plecarea lui Banciu ar fi legată de faptul că el mai realiza în

Disputa dintre Brigitte și fiul ei Robert pare să ajungă la final. Fosta doamnă Năstase dă primele semne că vrea să îngroape securea războiului. Vedeta a scos o sumă fabuloasă din conturi pentru a face pace. CANCAN.RO vă prezintă, în

Autonom Piatra-Neamţ, companie de închirieri autovehicule controlată de fraţii Marius şi Dan Ştefan, a încheiat primul semestru cu venituri din exploatare de 148 milioane de lei, minus 17,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, în

Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii a fost nevoită să îşi anuleze toate evenimentele de amploare de la Palatul Buckingham şi Castelul Windsor pentru restul anului, din cauza epidemiei de coronavirus, a anunţat joi palatul, transmite

De 48 de ani, Radu Gheţea este bancher. A intrat în 1972, ca absol­vent de mate­ma­tică, la BRCE - Banca Română pentru Comerţ Exterior, pentru care a lucrat până în 1994, ultima poziţie fiind de

Într-un fotbal măcinat de sărăcie, în care, de pildă, Denis Alibec, unul dintre cel mai bine cotaţi atacanţi din Liga I, are oferte de la Al-Qadsiyah şi Kayserispor, două formaţii de duzină, CS U Craiova tocmai a reuşit o afacere