Un post de televiziune l-a ofertat pe Dan Negru: ”Dă răspunsul când se întoarce din Dubai!” Au avut deja două runde de negocieri! 09.12.2021

09.12.2021 Un post de televiziune l-a ofertat pe Dan Negru: ”Dă răspunsul când se întoarce din Dubai!” Au avut deja două runde de negocieri! Dan Negru e pe cale să pună pe tapet al 22-lea Revelion-maraton al său, ba chiar și un Crăciun inedit, în Dubai, alături de Florin Piersic. E prins până peste cap cu filmările, dar cineva […] The post Un post de televiziune l-a ofertat pe



Un post de televiziune l-a ofertat pe Dan Negru: ”Dă răspunsul când se întoarce din Dubai!” Au avut deja două runde de negocieri!

Dan Negru e pe cale să pună pe tapet al 22-lea Revelion-maraton al său, ba chiar și un Crăciun inedit, în Dubai, alături de Florin Piersic. E prins până peste cap cu filmările, dar cineva […] The post Un post de televiziune l-a ofertat pe Dan Negru: ”Dă răspunsul când se întoarce din Dubai!” Au avut deja două runde de negocieri! appeared first on Cancan.

Un post de televiziune l-a ofertat pe Dan Negru: ”Dă răspunsul când se întoarce din Dubai!” Au avut deja două runde de negocieri!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Fondatorul gigantului IT american Microsoft a fost vaccinat cu prima doză de ser împotriva noului coronavirus săptămâna aceasta, potrivit unei fotografii pe care a postat-o pe contul personal de Twitter, transmite Europa Liberă. Bill Gates a

Preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, speră că 2021 va fi anul redresării post-pandemie, lucru care va fi realizat însă în două faze, pentru că economia nu dă încă semne de redresare, relatează

Acuzat de tâlhărie gravă, agresiune și vătămare corporală intenționată, un român a fost judecat luni la Mosbach și a fost condamnat, după ce a jefuit un magazin Lidl, pe 16 decembrie 2019, scrie Bild. Împreună cu trei complici, unul dintre

Încă nouă persoane ar putea fi infectate cu noua tulpină de coronavirus. Este vorba de un focar din Capitală, printre angajații unei instituții de învățământ. După depistarea primului caz de coronavirus, noua tulpină, s-a constatat că 9

FC Voluntari și CS Universitatea Craiova se vor înfrunta astăzi, de la ora 17:30, în runda 19 din Liga 1. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la DigiSport, TV Telekom Sport și Look Sport. În ultima

Este doar o problemă de timp până când Ministerul Educaţiei va emite ordinul de retragere a titlului de doctor în ştiinţe medicale în cazul lui Lucian Eva, managerul Spitalului Nicolae Oblu din Iaşi şi

Multe dintre schimbările pe care pande­mia de COVID-19 le-a adus pe piaţa muncii vor continua şi în 2021, schimbări precum evoluţia telemuncii sau consolidarea rolului managerilor de resurse umane în companii, crede Denisa Nicolae, HR manager al

Două treimi dintre cetăţenii care au intrat în şomaj de la începutul pandemiei sunt femei. Tot ele au fost, mai mult ca de obicei, victimele abuzurilor domestice, accesul la serviciile de sprijin, de

Alte 95.940 de doze de vaccin produs de Pfizer și BioNTech au sosit marți în România pe cale aeriană, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara, potrivit Comitetului Național de Coordonare a

Noul preşedinte al Statelor Unite, Joseph Biden, a avut marți, prima discuție, prin telefon, cu omologul său din Rusia, Vladimir Putin, relatează Mediafax, care citează agenţia Associated Press. Doi oficiali de la Washington au declarat că

Kaufland a primit autorizaţie de construcţie pentru un nou hipermarket în oraşul Turnu Măgurele, acesta urmând a fi amplasat în imediata vecinătate a stadionului echipei de fot­bal FC Turris, la intrarea în oraş dinspre Alexandria, po­trivit

Dinamo primește vizita celor de la Gaz Metan în această seară, într-un meci contând pentru etapa 19 din Liga 1. Partida a început la 20:00 și poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1

Liberalizarea pieței de energie electrică a intrat în vigoare de la 1 ianuarie, însă un sondaj IRES arată că două treimi dintre români nu se simt informați cu privire la efectele procesului de liberalizare. Aproape două treimi dintre români

Horoscopul zilei de 28 ianuarie 2028, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Atrocităţile Holocaustului nu trebuie să se mai repete, iar victimele acestuia trebuie comemorate pentru ca rasismul, antisemitismul, xenofobia să nu poată prevala niciodată, a afirmat miercuri

Comisia de Integritate a luat noi măsuri contra gamerilor care au pariat pe propriile meciuri de CS:GO. Fenomenul CS:GO este în continuare zguduit de scandaluri, mai ales când vine vorba de pariuri. Foarte mulți gameri au pariat pe propriile meciuri,

Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, a vorbit miercuri seară, pentru B1 TV, despre ivermectină, avertizând că „efectul poate să fie deosebit de toxic”. „Acest medicament ar putea să

Abu Yaser Al-Issawi, unul dintre liderii reţelei teroriste Stat Islamic (Daesh), a fost ucis în cursul unei operaţiuni militare, a anunţat premierul Irakului, Mustafa Al-Kadhimi, potrivit Reuters. Anunţul la o săptămână după dublul atac

Steaua a câștigat primul meci din 2021. Roș-albaștrii s-au impus cu 4-1 într-un amical cu U

Comisia Europeană va detalia vineri un mecanism prin care se va solicita atât notificarea, cât şi autorizarea exporturilor de vaccinuri anti-COVID-19 din blocul comunitar, după ce producătorii de vaccinuri au diminuat livrările de doze programate