Un poliţist de frontieră a fost arestat preventiv pentru luare de mită şi trafic de influenţă 11.05.2019

11.05.2019 Un poliţist de frontieră a fost arestat preventiv pentru luare de mită şi trafic de influenţă Un ofiţer din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmaţiei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de luare de mită şi trafic de influenţă. Iniţial, acesta fusese reţinut de procurorii



Un poliţist de frontieră a fost arestat preventiv pentru luare de mită şi trafic de influenţă

Un ofiţer din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmaţiei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de luare de mită şi trafic de influenţă. Iniţial, acesta fusese reţinut de procurorii DNA, care au cerut instanţei arestarea preventivă a acestuia. Magistraţii au dispus arestarea preventivă pe o durată de […] Post-ul Un poliţist de frontieră a fost arestat preventiv pentru luare de mită şi trafic de influenţă apare prima dată în Libertatea.ro.

Un poliţist de frontieră a fost arestat preventiv pentru luare de mită şi trafic de influenţă

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Între 15 și 24 martie are loc cea de-a 12-a ediție a Festivalului One World Romania, în șase locații din centrul Bucureștiului. Ca în fiecare an, pe lângă proiecțiile de filme

Ministerul de Finanţe a redeschis o emisiune de titluri scadentă în iunie 2024 şi s-a împrumutat cu 304 mil. lei, faţă de volumul de 300 mil. lei programat, la o dobândă anuală de

Reţeaua de cafenele 5 to go, franciză dezvoltată de Radu Savopol şi Lucian Bădilă, a deschis cea mai mare unitate a grupului, în centrul Bucureştiului, pe strada Doamnei sub conceptul Coffee Studio by 5 to go, dezvoltat la începutul

Unde au ajuns și cu ce se ocupă azi jucătorii României și Suediei care s-au înfruntat în celebrul sfert de finală de la Mondialul american, pierdut de ”tricolori” la penalty-uri, 4-5, după 2-2 în timpul

Costin Ștucan îl va avea invitat vineri la GSP LIVE, de la ora 09:01, pe Victor Angelescu, patronul Rapidului. Omul de afacer în vârstă de 34 de ani va vorbi despre planurile pe care le are cu echipa din Liga a 3-a și ce obiective

Bogdan Mara (41 de ani) a povestit la GSP Live episodul controversat care a avut loc în cantonamentul din Maribor, cu Mihai Mincă (34 de ani), fostul portar a lui CFR Cluj. Mihai Mincă a fost dat afară de CFR Cluj în mandatul lui Petrescu

O mireasă a găsit scris pe talpa pantofilor de nuntă, secretul lăsat de mama ei, aflată pe patul de moarte. Citește mai

Amazon este disponibil si in Romania prin intermediul site-urilor sale de pe care se poate comanda cu ajutorul unui simplu card. Transportul dureaza putin mai mult, insa produsele sunt unice si de cele mai multe ori nu se gasesc la noi in tara.

Janet Jackson, în vârstă de 54 de ani, şi-a atras furia familiei pentru că a păstrat tăcerea în ceea ce priveşte noile acuzaţii de pedofilie cu care defunctul ei frate, Michael Jackson, se confruntă din

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale, iar la activităţi au participat şi jandarmi din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat într-un interviu recent că şcoala doctorală a Academiei Naţionale de Informaţii va trebui desfiinţată din cauza numărului mare de doctorate suspecte de plagiat. Rectorul Academiei,

Marin Gheorghe, bărbatul de 58 de ani acuzat că a împuşcat doi bărbaţi pe un câmp de lângă Târgovişte pe 26 octombrie 2017, a fost condamnat la închisoare pe viaţă. Sentinţa a fost dată joi, 14 martie, de Curtea de Apel Ploieşti şi este

Câţiva dintre poliţiştii cei mai pricepuţi în bucătărie au fost lăsaţi câteva ore în bucătăria unui bistro pentru a prepara ce ştiu ei mai bine. Acţiunea umanitară s-a derulat sub forma unui concurs gastronomic încheiat cu vizita la

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, au pus în aplicare două mandate de

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a declarat joi că sprijină moral protestul "România vrea autostrăzi" şi că, dacă ar fi avut posibilitatea, ar fi realizat şi el zece kilometri. "Este o

Pompierii militari au fost solicitaţi să intervină joi după-amiază, în localitatea Stupărei, pentru scoaterea din râul Olt a cadavrului unui bărbat. Potrivit ISU Vâlcea, persoana decedată a fost

Premierul ungar Viktor Orban le-a prezentat miercuri scuze colegilor săi din Partidul Popular European (PPE) care vor să-l excludă din acest grup politic şi pe care i-a descris drept ''idioţi utili'',

Cea de-a 5-a generaţie de viteză de transfer în mediul Internet pe telefonia mobilă se va extinde la nivel mondial şi va determina creşterea vitezei de download de 6 ori, existând riscul de creştere a

Atunci când luăm bani cu împrumut de la bancă, trebuie să fim atenţi la mai multe amănunte. La prima vedere pare simplu: încasăm suma şi o returnăm în rate, suportând şi o dobândă. În

Parlamentul britanic a respins joi cu o largă majoritate amendamentul prin care se solicita ca în moţiunea propusă de guvern pentru amânarea Brexitului să se prevadă şi organizarea unui al doilea referendum