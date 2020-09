Un parlamentar din Thailanda, prins că se uita la imagini fără perdea chiar în Senat! 17.09.2020

17.09.2020 Un parlamentar din Thailanda, prins că se uita la imagini fără perdea chiar în Senat! Un parlamentar din Thailanda a fost, ieri, prins că se uita la imagini fără perdea chiar în Senat. Iată ce s-a întâmplat după. Ronnathep Anuwat, deputat al partidului de guvernământ Palang Pracharath, s-a uitat la imagini pornografice, chiar



Un parlamentar din Thailanda, prins că se uita la imagini fără perdea chiar în Senat!

Un parlamentar din Thailanda a fost, ieri, prins că se uita la imagini fără perdea chiar în Senat. Iată ce s-a întâmplat după. Ronnathep Anuwat, deputat al partidului de guvernământ Palang Pracharath, s-a uitat la imagini pornografice, chiar în timpul unei dezbateri parlamentare asupra bugetului, scrie thaienquirer.com. Politicianul a vizionat imagini pornografice pe telefon mai […] The post Un parlamentar din Thailanda, prins că se uita la imagini fără perdea chiar în Senat! appeared first on Cancan.ro.

Un parlamentar din Thailanda, prins că se uita la imagini fără perdea chiar în Senat!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Macro Internaţional, distribuitor de echipamente foto şi producţie publicitară, produse tipografice şi medicale cu afaceri de 28 milioane de lei în 2018, şi-a extins operaţiunile şi pe segmentul de echipamente de telecomunicaţii, odată cu

Un bărbat de 35 de ani a coborât într-o fântână din comuna Frătăuţii Noi, judeţul Suceava, ca să o cureţe. La un moment dat, un mal de pământ, amestecat cu piatră şi nisip, s-a prăbuşit peste el. Tânărul a rămas blocat în fântână

În minutul 27 al meciului Farul - Ripensia Timișoara 1-0 s-a înregistrat cea mai mare ratare a startului de campionat în Liga 2. Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 2 Alexandru Stoica (22 de ani, extremă stânga), elevul lui Ianis Zicu, a

România a cheltuit pentru sport în 2017 490 mil. euro, echivalent a 0,9% din cheltuielile UE de 52 mld.

Valoarea totală de tranzacţionare pe segmentul de acţiuni a fost de 1,46 miliarde de euro de la începutul anului 2019 şi până la finalul lunii august, potrivit unui raport al

FC U Craiova și U Cluj vor juca azi, de la 21:30, în „șaisprezecimile” Cupei României. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Plus. Acesta este primul meci pe care echipa lui Adrian

Compania locală a dezvoltat o platformă complexă de securitate cibernetică numită

Crassula ovata (planta cu bani), Aeonium arboreum (trandafirul irlandez), Echeveria… Chiar dacă numele acestea nu-ţi sunt familiare, e foarte posibil să ai cel puţin o plantă suculentă în casă. O recunoşti

Preşedintele USR, Dan Barna, a afirmat, joi, că "încăpăţânarea" premierului Viorica Dăncilă de a menţine nominalizarea Rovanei Plumb pentru funcţia de comisar european a făcut ca România să fie din

Elvis Truşcă, profesorul de la Liceul Tehnologic Ţicleni, judeţul Gorj, care predă Educaţie Fizică şi Instruire Practică, a recunoscut că a fost condamnat în tinereţe la

„Am avut o apreciere de curs care a coexistat cu deteriorarea balanţei comerciale, ceea ce, combinat cu creşterea salariilor şi stagnarea productivităţii, mă face să cred că putem spune că avem un curs

Dan Petrescu, 51 de ani, tehnicianul celor de la CFR Cluj, rămâne suspendat și pentru partida cu Gaz Metan Mediaș de duminică, din etapa a 11-a a Ligii 1. Antrenorul campioanei a depus memoriu pentru ca suspendarea de 4 meciuri dictată

Jack Hatton, un judoka american, a murit subit, la doar 24 de ani. Sportivul era cotat cu şanse mari la medaliile de la Jocurile Olimpice din 2020, de la

Administratorii Turism Felix (TUFE), companie care administrează un complex turistic în staţiunea Băile Felix de lângă Oradea, au convocat acţionarii pentru 18 noiembrie pentru a aproba derularea unui program de răscumpărare de acţiuni proprii,

Casa de avocatură Popovici Niţu Stoica & Asociaţii a consiliat compania românească PlantExtrakt, care deţine o fabrică în judeţul Cluj unde produce tincturi şi extracte vegetale, în vânzarea operaţiunilor către grupul Europlant din

Simona Halep, locul 6 WTA, împlinește astăzi 28 de ani, iar GSP vă prezintă cele mai importante repere din cariera fostului număr 1 WTA. Iunie 2013 - primul trofeu Simona își adjudeca primul trofeu din carieră, la Nurnberg, după ce a

Peste 40.000 de persoane - o prezenţă record - s-au adunat vineri în faţa Parlamentului neozeelandez pentru a da startul acţiunilor din cadrul grevei mondiale pentru climă, potrivit AFP. Pe 20 septembrie,

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a prelungit, sâmbătă, avertizarea nowcasting Cod galben de ceaţă, valabilă în opt judeţe din Moldova. Potrivit meteorologilor, până la ora 11:00,

Flight Festival este primul mare eveniment organizat pe aerodromul utilitar Cioca, de pe Calea Torontalului. Capii de afiş sunt ATB, Brooks, Dirty Nano şi

John McDonnell, membru al Partidului Laburist din Marea Britanie, vine cu un proiect pentru un program redus de muncă, care totalizează 32 de ore de muncă pe săptămână şi nicio tăiere de salarii. Vestea proastă care vine la pachet cu această