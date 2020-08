Un număr de telefon s-a vândut pentru aproape 250.000 de euro. Care a fost motivul 16.08.2020

16.08.2020 Un număr de telefon s-a vândut pentru aproape 250.000 de euro. Care a fost motivul Mii de chinezi au licitat în weekend pentru un număr de telefon, care s-a vândut pentru o sumă fabuloasă. Iată care a fost motivul. Un număr de telefon a ajuns să fie cumpărat cu o sumă imensă, scrie știrileprotv.ro. Numărul se încheie cu



Un număr de telefon s-a vândut pentru aproape 250.000 de euro. Care a fost motivul

Mii de chinezi au licitat în weekend pentru un număr de telefon, care s-a vândut pentru o sumă fabuloasă. Iată care a fost motivul. Un număr de telefon a ajuns să fie cumpărat cu o sumă imensă, scrie știrileprotv.ro. Numărul se încheie cu cinci cifre 8 – număr considerat norocos, deoarece în mandarină este omonimul […] The post Un număr de telefon s-a vândut pentru aproape 250.000 de euro. Care a fost motivul appeared first on Cancan.ro.

Un număr de telefon s-a vândut pentru aproape 250.000 de euro. Care a fost motivul

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Limarom 2000, compania româ­nească care a luat naştere în 1991, a cărei activitate constă în brodarea obiectelor promoţionale, tricouri, echipament sportiv, medical sau costume, înre­gistrează anual o cifră de afaceri de 600.000 de

„În primul semestru din 2019 am înregistrat o creştere de 8% a cifrei de afaceri pe fondul cererii crescute din partea companiilor de construcţii din Sălaj şi a distribuţiei de materiale de construcţii în judeţele

A început şi modernizarea drumului judeţean 102H. Ialomiţenii din comunele Reviga şi Miloşeşti, dar şi cei care se vor afla în tranzit, vor putea circula mai bine după ce aceasta va fi finalizat. Conform Consiliului Judeţean Ialomiţa, în

Premierul a declarat, joi, că vor aproba mai multe măsuri pentru ca toţi pacienţii să aibă acces la medicamente şi servicii performante. Viorica Dăncilă a mai declarat ca pacienţii cu afecţiuni grave care nu pot fi tratate în sistemul public

Politehnica Iaşi a urcat pe primul loc în Liga I de fotbal, după ce a învins-o pe Dinamo Bucureşti cu scorul de 2-0 (2-0), vineri seara, pe teren propriu, în etapa a cincea. Ieşenii s-au impus prin

Preşedintele Florentino Perez îl tentează pe Neymar cu un supercontract până în 2024 pentru a se transfera la Madrid, potrivit Sport. Brazilianul ar deveni al doilea cel mai bine plătit jucător din lume după Messi. Real Madrid a intrat serios

Anchetatorii au reluat cercetările, sâmbătă, la casa lui Gheorghe Dincă, bărbatul care este principalul suspect că le-ar fi ucis pe adolescentele Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu. Urmează

Aristidis Soiledis, grecul transferat în această vară de FCSB, a bifat cluburi mari ale Greciei în cariera sa, salariile fiind și ele pe măsură. Astfel, apărătorul de bandă își permite mereu să călătorească prin lume. Acesta

Un tânăr de 29 de ani, depistat în zona Pieţei Victoria având asupra lui un cuţit de tip briceag, a fost condus la Secţia 5 Poliţie pentru audieri, au anunţat reprezentanţii Jandarmeriei

Mai mult de un sfert din copiii din Rusia trăiesc sub pragul sărăciei, potrivit unei analize a ziarului The Moscow

Reţeaua Regina Maria continuă expansiunea la nivel naţional cu achiziţia Clinicii Someşan din Baia Mare, un centru medical cu afaceri de 3,2 milioane euro în 2018 care oferă servicii de ambulatoriu, imagistică, laborator şi

Compania ImportDirect, care desfăşoară activităţi de import şi vânzare a produselor de igienă sau cu­ră­ţe­nie în regim en-gros şi cu amănuntul pe piaţa din Ro­mânia, a încheiat anul 2018 cu afaceri de 17 milioane de lei (peste 3,5

Denis Alibec a efectuat un RMN pentru a vedea cât de gravă e accidentarea suferită la meciul Gaz Metan-Astra, scor 1-0. Rezultatele au venit azi: ruptură de menisc și va sta departe de gazon 3 săptămâni. Probleme serioase pentru atacantul de 28

Francezii deţin la Bucureşti o bancă mică, aflată pe locul 23, cu o cotă de piaţă de numai 0,42%, la active de 400 de milioane de euro, care pare uitată în bilanţul gigant al grupului de 1.800 miliarde de euro (tot sistemul bancar românesc de

ASU Poli Timişoara s-a impus clar la Târgu Jiu, 3-0 cu Pandurii, ştergând eşecul inaugural, 0-1, acasă, cu CS Mioveni. Printre marcatorii echipei timişorene s-a aflat şi Adrian Ungureanu, experimentatul mijlocaş revenit pe gazon după o gravă

Poliţiştii şi lucrătorii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Gorj au descoperit, astăzi, într-un apartament din municipiul Târgu Jiu două

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii a lansat luni, consultarea publică pentru proiectul de reducere a tarifului maxim de terminare a apelurilor la puncte mobile, începând cu 1 ianuarie 2020, potrivit unui

Investiţia totală - de 100 mil. euro - se face parţial din sursele proprii ale finanţatorilor şi parţial cu bani de la Banca Transilvania. Întregul ansamblu ar urma să fie finalizat integral în

Atletico Madrid s-a înţeles cu Valencia şi Rodrigo Moreno, atacantul de 28 de ani, face azi vizita medicală la Madrid. Anunţul oficial va veni după ce Diego Simeone va scăpa de Kalinici şi de Correa, scrie cotidianul AS. Diego Simeone nu a

Antrenorul ceh, Dusan Uhrin Jr a ajuns la Bucureşti, unde va negocia preluarea băncii tehnice a echipei de fotbal Dinamo. Acesta a fost preluat de pe Aeroportul Henri Coandă de către şeful