Un număr de 95.326 de alegători au votat în străinătate 08.11.2019

08.11.2019 Un număr de 95.326 de alegători au votat în străinătate Un număr de 95.326 de alegători au votat în Diaspora, până la ora transmiterii acestei știri, din care 70.137 de alegători au votat pe liste suplimentare, iar 25.189 sunt votanți pe listă corespondență. Un număr de 838 de secții de votare au



Un număr de 95.326 de alegători au votat în străinătate

Un număr de 95.326 de alegători au votat în Diaspora, până la ora transmiterii acestei știri, din care 70.137 de alegători au votat pe liste suplimentare, iar 25.189 sunt votanți pe listă corespondență. Un număr de 838 de secții de votare au fost organizate în străinătate, potrivit BEC. Cea mai mare prezență la vot este […] The post Un număr de 95.326 de alegători au votat în străinătate appeared first on Cancan.ro.

Un număr de 95.326 de alegători au votat în străinătate

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Senatorul PNL a spus că o posibilă întrebare pentru referendum ar putea fi următoarea: vă doriţi ca persoanele condamnate să nu mai poată candida pentru funcţii publice în România?" Citește mai

Vicepreședintele SUA, Mike Pence, a declarat că oamenii vor reveni pe Lună în cinci ani, promițând că vor atinge obiectivul prin toate mijloacele necesare. Şi chiar pe Marte vor ajunge astronauţii

Din 2021 produsele din plastic de unică folosință precum farfurii, tacâmuri sau paie vor fi interzise, au hotărât, miercuri, eurodeputații, cu 560 de voturi „pentru”, 35 „împotrivă” și 28 de

Doi bărbaţi, de 41 şi 44 de ani, s-au ales cu o amendă usturătoare, iar tot peştele pe care îl scoseseră la vânzare în condiţii improprii a fost

Viorica Dăncilă a reuşit să inducă o stare de accentuată confuzie şi în tabăra israeliană şi în tabăra arabă. Doamna premier a spus clar că domnia-sa şi guvernul României vor muta ambasada la Ierusalim. Declaraţia a stârnit aplauzele

Compania chineză Xiaomi a făcut o demonstraţie de încărcare a unui smartphone cu o baterie de 4000 mAh cu un încărcător de 100 W, potrivit The Next

Teodora I. (18 ani), elevă la un colegiu de prestigiu din Ploieşti, a fost arestată preventiv, pentru tentativă de omor. Tânăra liceancă este acuzată că a vrut să-şi omoare o prietenă cu care locuia împreună într-un apartament

Deşi Guvernul a promis că va scădea la jumătate ratele la creditele românilor, măsurile luate au exact efectul opus: noul indice care va înlocui ROBOR va face câteodată ca împrumutaţii să dea mai mulţi bani înapoi

Cântăreţul canadian Justin Bieber a negat marţi că ar mai fi interesat de fosta lui iubită, cântăreaţa Selena Gomez, la o zi după ce a anunţat că se retrage temporar din viaţa artistică pentru a

Societatea de Transport Bucureşti organizează licitaţie pentru achiziţionarea de carduri contactless reîncărcabile şi de unică folosinţă, la o valoare totală estimată de 4.312.590 lei. Conform

Întâlnirea preşedintelui Klaus Iohannis cu reprezentanţi ai autorităţii judecătoreşti şi ai asociaţiilor profesionale ale magistraţilor pe tema situaţiei actuale din sistemul judiciar a început, miercuri,

Răzvan Marin "este un adevărat jucător al lui Ajax", a estimat pentru ziarul De Telegraaf celebrul antrenor olandez Aad de Mos, în condiţiile în care presa scrie că fotbalistul român se va transfera în vară

Mulţi dintre noi petrecem nouă ore pe zi sau mai mult pe scaun şi nu doar la locul de muncă. Potrivit ultimelor date, pestre o treime din totalul populaţiei îşi petrece mare parte din weekend pe

Rareş Bogdan, fost moderator de televiziune şi cel care deschide lista de candidaţi a PNL pentru alegerile europarlamentare, a făcut, miercuri, un apel la cei care împărtăşesc valorile liberale să iasă la

Mercedes-Benz vrea să prindă o felie dintr-un segment cel puţin ciudat la acest moment: gaming la volan. Compania germană lansează o competiţie care are ca scop dezvoltarea de jocuri pentru viitoarele

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat miercuri, la Râmnicu Vâlcea, că va trimite Corpul de Control la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Vâlcea, fiind nemulţumită de felul în care

La mai bine de 10 ani de la declinul masiv al pieţei auto din 2009, jucătorii din industrie revin asupra ideii de showroom de oraş şi caută să deschidă centre cât mai aproape de potenţialii

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a confirmat prezența la turneul Premier Mandatory de la Madrid, cel mai important test înaintea tentativei de a-și apăra trofeul cucerit pe zgura de la Roland Garros. Turneul WTA de la Madrid se desfășoară

Dennis Man (20 de ani) a debutat în tricoul „naționalei mari” în victoria contra reprezentativei din Insulele Feroe, scor 4-1, iar Gigi Becali trebuie să plătească 100.000 de euro celor de la UTA Arad. Arădenii au presărat

Bianca Andreescu (18 de ani, 24 WTA) a anunțat că nu va participa la turneul de la Charleston din cauza unei accidentări. Turneul WTA de la Charleston se joacă în perioada 1-7 aprilie Bianca Andreescu s-a retras în „optimea”